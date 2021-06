Accord de compensation de la TPS suffisant pour FY22: Icra

L’exigence de compensation pour février-mars d’un exercice est généralement reportée à l’année suivante.

Les collectes de la compensation de la TPS, les prêts du marché dos à dos et certains fonds placés dans le Fonds de compensation de la TPS seront suffisants pour atteindre le crore de Rs 2,63 lakh nécessaire au cours de l’exercice 22 pour compenser les États pour le manque à gagner, mais ce ne sera pas suffisant pour payer Rs Des arriérés de 61 000 crores pour avril-janvier de l’exercice 21, a déclaré l’agence de notation Icra.

«Pour l’exercice 22, nous estimons les revenus protégés combinés de tous les États à Rs 8,72 lakh crore et les collectes de la TPS (SGST) de l’État à Rs 6 lakh crore. En conséquence, nous estimons l’exigence de compensation de la TPS pour l’exercice 22 (avril-mars) à Rs 2,7 lakh crore. Sur ce montant, la compensation proportionnelle pour la période avril 2021-janvier 2022 est fixée à Rs 2,26 crore lakh, qui devrait être versée aux gouvernements des États au cours de l’exercice 22 lui-même. Le solde de Rs 45 200 crore pour février-mars 2022 serait reporté à FY23 », a déclaré Icra.

L’exigence de compensation pour février-mars d’un exercice est généralement reportée à l’année suivante.

En conséquence, un paiement total de Rs 2,63 crore lakh (Rs 36 700 crore pour février-mars 2021 plus Rs 2,26 crore lakh) devrait être versé par le gouvernement de l’Union aux gouvernements des États au cours de l’exercice 22 pour les 12 mois de février 2021 à janvier 2022. , Ça disait.

Le solde d’ouverture de Rs 4 700 crore dans le fonds d’indemnisation de la TPS, la collecte prévue de Rs 1 lakh crore pour l’exercice 22 et l’emprunt dos à dos de Rs 1,58 lakh crore, annoncé récemment par le gouvernement de l’Union, fournirait Rs 2,63 lakh crore au Centre à libérer comme compensation de la TPS aux gouvernements des États dans l’exercice en cours, a-t-il déclaré.

« Cela est suffisant pour couvrir la compensation de la TPS pour la période février 2021-janvier 2022. Cependant, les fonds disponibles ne couvriront pas les retombées importantes de 61 000 crores de Rs concernant la période avril 2020-janvier 2021, dont les options de financement restent floues. ”, a déclaré Icra.

L’Icra a estimé le montant de l’indemnisation liée à la période avril 2020-janvier 2021 à Rs 2,41 lakh crore, contre laquelle le gouvernement de l’Union a débloqué Rs 1,8 lakh crore aux gouvernements des États au cours de l’exercice 21 par le biais de prêts adossés et des entrées de Cessation de compensation de la TPS. En conséquence, il estime qu’une compensation de Rs 61 000 crore concernant la période avril 2020-janvier 2021, est en attente. De plus, la compensation pour février-mars 2021 est estimée par l’agence de notation à Rs 36 700 crore, qui devrait être publiée au cours de l’exercice 22.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.