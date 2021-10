Accord de confiance: Amazon devant la Cour suprême contre les réunions de Future

Amazon a déclaré au SC que l’ordonnance du NCLT du 28 septembre était « une violation flagrante » de l’ordonnance du tribunal suprême du 9 septembre qui demandait aux autorités statutaires, y compris NCLT, de suspendre toutes les procédures liées à l’accord de fusion.

Suite à l’ordonnance du tribunal arbitral de Singapour, qui va largement en sa faveur, Amazon.com a déposé un nouveau plaidoyer devant la Cour suprême contre l’ordonnance du National Company Law Tribunal qui a permis à Future Retail (FRL) de convoquer des assemblées de ses actionnaires et créanciers. pour avoir demandé l’autorisation de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail.

Amazon a cherché à restreindre les réunions proposées par FRL, qui doivent se tenir les 10 et 11 novembre. Les convocations aux réunions ont été émises par FRL le 11 octobre. Amazon a déclaré au SC que l’ordonnance du NCLT du 28 septembre était « en violation flagrante ». de l’ordonnance du tribunal suprême du 9 septembre qui demandait aux autorités statutaires, dont la NCLT, de suspendre toutes les procédures liées à l’accord de fusion.

Il a déclaré que malgré cette injonction opérationnelle, FRL a publié l’avis de convocation conformément à l’ordonnance NCLT. En outre, le NCLT a également rejeté la demande d’Amazon malgré les instructions du SC de s’abstenir de le faire, a-t-il déclaré dans sa demande déposée auprès du SC.

Mercredi, le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) a rejeté la demande de FRL de s’exclure en tant que partie de la procédure d’arbitrage en cours qu’Amazon avait engagée après la proposition de l’accord de 24 000 crores entre Future Group et Reliance Retail. Le tribunal a déclaré que FRL est une « partie appropriée » au différend en cours entre Amazon et Future Coupons et que les trois accords au cœur du différend Future-Amazon doivent être lus ensemble, et non séparément.

Le tribunal arbitral a également déclaré qu’il « a compétence sur FRL dans cet arbitrage », la position qui est conforme à l’arrêt de la Cour suprême du 6 août qui avait jugé qu’une sentence d’un arbitre d’urgence de Singapour (EA) est exécutoire en vertu de la loi indienne. Arbitration and Conciliation Act, tout en rejetant l’argument avancé par FRL selon lequel une EA n’est pas un arbitre en vertu de la loi indienne car le terme ne trouve aucune mention dans la loi.

« Malgré le fait que l’une des sociétés cédantes, à savoir FRL au régime composite, qui fait l’objet de la demande FRL, fait actuellement l’objet d’une injonction l’empêchant de transférer ses actifs commerciaux envisagés dans le régime composite, la NCLT a rejeté l’application Amazon comme prématurée », a déclaré l’application d’Amazon.

Selon Amazon, le NCLT a également ignoré le jugement du SC du 6 août selon lequel l’ordonnance EA était exécutoire en vertu des lois indiennes. L’ordonnance NCLT néglige également le caractère sacré et la primauté des ordonnances de blocage et « porte gravement préjudice aux droits et aux prétentions d’Amazon, a indiqué l’application, ajoutant que l’ordonnance NCLT également « expose et met en péril les intérêts de tiers en autorisant des mesures d’avancement et d’aide de la régime composite, qui a été injoncté par l’ordonnance EA, le jugement d’exécution et le jugement de la Cour suprême ».

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail avait violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.