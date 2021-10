Accord de confiance: la Haute Cour de Delhi rejette le plaidoyer du FRL pour la suspension de l’ordonnance du tribunal

FRL a en outre exhorté le HC à autoriser la société à organiser une assemblée des actionnaires et des créanciers pour approbation de la vente de ses actifs de vente au détail à Reliance Retail conformément aux instructions données par le National Company Law Tribunal de Mumbai le 28 septembre.

Vendredi, la Haute Cour de Delhi a rejeté le plaidoyer de Future Retail demandant une suspension de l’ordonnance du tribunal d’arbitrage de Singapour du 21 octobre qui refusait d’autoriser Future Group à aller de l’avant avec son accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail.

Le juge Suresh Kumar Kait, tout en demandant une réponse d’Amazon sur l’appel du FRL contre l’ordonnance provisoire du Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC), a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 4 janvier.

La semaine dernière, rejetant la demande de Future d’annuler la suspension provisoire de son accord avec Reliance Retail, la SIAC a également estimé que FRL était partie à la fusion. À la suite de l’ordonnance de la SIAC, Future avait demandé au HC de suspendre l’ordonnance provisoire et d’approuver la réunion des actionnaires et des créanciers pour sa proposition de vente d’actifs à Reliance Retail, pour laquelle elle a déjà obtenu l’autorisation de la NCLT.

Contestant l’ordonnance du tribunal, FRL dans son nouvel appel a déclaré que le tribunal d’arbitrage avait refusé « d’annuler l’ordonnance de son arbitre d’urgence, ce qui a empêché Future Group de prendre des mesures, y compris le dépôt ou la poursuite de toute demande devant les organismes de réglementation. ou d’agences en Inde ou demandant l’approbation lors de toute réunion d’entreprise, pour conclure une transaction impliquant un plan d’arrangement par lequel FRL et certaines autres sociétés doivent fusionner avec Future Enterprises (FEL) et par la suite une partie des activités de FEL est de être vendu au moyen d’une vente au rabais à Reliance Retail Ventures et Reliance Retail and Fashion Lifestyle. Le dispositif a été approuvé par le conseil d’administration de FRL le 29 août 2019… »

L’avocat principal Harish Salve, représentant FRL, a demandé au HC de suspendre les conclusions préliminaires de la SIAC qui empêchent FRL d’agir conformément à la résolution de son conseil d’administration, de poursuivre toute demande auprès des régulateurs indiens et de prendre des mesures pour mener à bien le programme. Il a demandé au HC d’adopter l’ordonnance conformément à l’ordonnance de septembre du SC qui enjoignait aux autorités de réglementation, notamment Sebi, CCI et le Tribunal national du droit des sociétés, de ne pas émettre d’ordonnance définitive sur l’approbation de l’accord pendant quatre semaines. Le SC avait suspendu toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi pendant une période de quatre semaines concernant la question de l’exécution de la sentence provisoire d’EA, ce qui avait empêché FRL de poursuivre son accord avec Reliance.

FRL a en outre exhorté le HC à autoriser la société à organiser une assemblée des actionnaires et des créanciers pour approbation de la vente de ses actifs de vente au détail à Reliance Retail conformément aux instructions données par le National Company Law Tribunal de Mumbai le 28 septembre.

Il a déclaré au HC que tandis qu’Amazon fait « des chansons et des danses sur le crore de Rs 1 400 investi il ​​y a des années », l’accord proposé avec Reliance Group est d’environ 26 000 crore de Rs. Il a fait valoir que l’on ne peut s’attendre à ce que l’entreprise reste à la merci des entreprises américaines pour survivre, alors qu’elle essaie déjà de conclure un accord conformément à la loi.

Le juge unique a toutefois déclaré qu’il n’était pas en mesure de rendre une ordonnance provisoire car l’affaire est pendante devant la Cour suprême et qu’il aurait besoin d’une autorisation avant de rendre une ordonnance de suspension.

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail a violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

