Accord de libre-échange : l’Inde et l’Australie envisagent un ALE d’ici la fin de 2022, un accord de récolte précoce d’ici Noël

Les négociations avec l’Australie font partie de la stratégie plus large de l’Inde visant à forger des accords commerciaux « justes et équilibrés » avec des économies clés et à réorganiser les pactes existants pour stimuler le commerce. Cette décision a pris de l’ampleur après le retrait de l’Inde des pourparlers du RCEP dominés par la Chine en novembre 2019.

L’Inde et l’Australie prévoient de conclure un accord commercial de récolte précoce d’ici Noël cette année et un accord de libre-échange (ALE) plus large d’ici la fin de 2022.

Lors d’un briefing conjoint avec le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal à New Delhi, le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l’Investissement, Dan Tehan, a déclaré : « Il (l’ALE) couvrira les biens, les services, les investissements, les marchés publics, la logistique, les normes, les règles de origine.”

Les équipes de négociation des deux parties commenceront immédiatement à travailler, identifiant les secteurs clés qui seront couverts par l’ALE, a déclaré Goyal.

Alors que le commerce bilatéral de marchandises s’élevait à 12,3 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, l’Inde avait un déficit de 4,2 milliards de dollars avec l’Australie, car elle a expédié des marchandises d’une valeur d’un peu plus de 4 milliards de dollars. Les principaux articles échangés comprennent les combustibles minéraux, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques organiques, les pierres précieuses et les bijoux.

Les deux pays échangeront la première liste d’offres de produits pour lesquels ils sollicitent des concessions tarifaires dans le cadre de l’ALE, officiellement appelé Accord de coopération économique global (CECA), d’ici octobre.

Bien que des négociations pour un ALE avec l’Australie soient en cours depuis 2011, la réticence de l’industrie indienne à offrir un meilleur accès aux produits agricoles et laitiers et la réticence de l’Australie à ouvrir davantage son secteur des services à la libre circulation des professionnels indiens qualifiés ont retardé le résultat. des négociations. Cependant, au cours des deux dernières années, les pourparlers ont pris de l’ampleur.

La semaine dernière, l’Inde et son troisième marché d’exportation, les Émirats arabes unis, ont entamé des négociations formelles en vue d’un accord de partenariat économique global (CEPA) « mutuellement bénéfique ». New Delhi et Abou Dhabi visent à conclure les négociations d’ici décembre 2021 et à signer l’accord d’ici mars 2022 après l’achèvement des processus de ratification nécessaires. Si tout se passe comme prévu, ce serait le premier ALE à être signé par l’Inde en un peu plus d’une décennie.

Des ALE équilibrés devraient également permettre au pays d’atteindre des taux de croissance soutenus des exportations dans les années à venir. Déjà, l’Inde s’est fixé un objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars pour l’exercice 21.