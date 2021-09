Accord de partage des revenus : une alternative viable aux prêts d’études à coût fixe

De plus, les remboursements ne commencent que lorsque l’emprunteur commence à gagner un montant seuil minimum, et il y a une suspension automatique des remboursements pendant une période de chômage.

Par Parul Gupta & Rajeev Parashar

Presque chaque année, pendant la saison des admissions, on entend une histoire poignante décrivant les difficultés d’un étudiant en difficulté financière à obtenir son admission dans un prestigieux institut d’enseignement supérieur (HEI). Il n’est pas rare de lire que des étudiants méritants doivent renoncer à l’admission dans les EES en raison de contraintes financières. Les parents de bon nombre de ces étudiants sont déjà endettés en raison de frais de coaching exorbitants pour la préparation à l’examen d’entrée, et ne peuvent pas se permettre de payer les frais de conseil (pour l’attribution des sièges) et les dépenses annexes, en plus des frais de scolarité élevés dans les EES (allant de Rs 8 lakh pour un diplôme d’ingénieur à l’IIT, à Rs 20 lakh pour un MBA à l’IIM). Alors que les instituts médicaux comme l’AIIMS facturent des frais nominaux, les places sont limitées et les aspirants se tournent donc vers les collèges médicaux privés où les frais peuvent atteindre 1 crore de roupies. Il est clair que l’enseignement supérieur, qui est un outil potentiel de mobilité socio-économique et de progression de carrière, reste hors de portée pour beaucoup.

Bien que des bourses basées sur les besoins soient disponibles dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur, ces opportunités sont rares et ciblent souvent les plus pauvres. De nombreux étudiants issus de la classe moyenne comptent sur des prêts d’études pour financer leurs études, en payant des intérêts de 7 à 16 % par an, en plus des frais de traitement élevés. Alors que les prêts à l’éducation relèvent du secteur prioritaire, les chiffres de la RBI révèlent que le décaissement des prêts étudiants a diminué ces dernières années. Cela pourrait être dû à des taux de défaut relativement élevés (6-9%) sur les prêts d’éducation non garantis (de moins de Rs 7,5 lakh); les estimations indiquent que les taux de défaut sur les prêts études sont plus élevés que sur les prêts immobiliers (1%) et les prêts automobiles (4%). L’accumulation de créances douteuses dissuade les banques d’étendre le crédit dans le segment de l’éducation.

Une solution possible est un accord de partage des revenus (ISA) – un contrat par lequel un étudiant reçoit une somme initiale pour l’enseignement supérieur en échange d’un pourcentage fixe de son revenu après la fin du cours. Cet instrument de style « équité » n’a pas besoin de garantie et le remboursement est basé sur les revenus futurs. De plus, les remboursements ne commencent que lorsque l’emprunteur commence à gagner un montant minimum, et il y a une suspension automatique des remboursements pendant une période de chômage.

Les ISA en sont à leurs balbutiements et sont fonctionnels aux États-Unis, en Colombie, au Chili, au Pérou et en Allemagne. Bien que l’enseignement supérieur soit largement subventionné en Allemagne, environ 40 % des étudiants inscrits dans des universités privées optent pour l’ISA. Aux États-Unis, la flambée des coûts de l’enseignement collégial et les vulnérabilités induites par les prêts étudiants ont permis aux ISA d’émerger comme une alternative privilégiée. Des écoles réputées telles que l’Université Purdue et l’Université de l’Utah constatent que les étudiants sont attirés par les conditions flexibles des ISA proposées dans ces universités. Les ISA peuvent également être bénéfiques pour la société en permettant une meilleure adéquation des candidats et des profils de travail. Les candidats n’ont pas la pression de choisir des emplois de haut vol (pour rembourser des prêts avec des conditions de remboursement fixes) et d’abandonner les opportunités de carrière qui les passionnent. Cependant, les critiques ont fait valoir que les contrats peuvent être compliqués et peuvent contenir des clauses défavorables insérées par les fournisseurs ISA. Ces problèmes, cependant, peuvent être résolus par une réglementation appropriée.

La demande de financement de l’éducation en Inde est estimée à plusieurs milliards de dollars. Les produits de prêt traditionnels de grande valeur ont des exigences strictes en matière de garantie et de garant, en raison de quoi de nombreux étudiants talentueux mais par ailleurs défavorisés se retrouvent dans une position précaire. La situation est intenable pour les apprenants de première génération et les étudiantes ; encore aujourd’hui, les ménages préfèrent épargner pour le mariage de leurs filles plutôt que pour les études. Les ISA sont une alternative prometteuse aux prêts dans un tel scénario.

Cependant, étant donné que les ISA ne sont pas populaires en Inde, les universités devront jouer un rôle central dans l’amélioration de la traction de ce produit financier. La disponibilité de fonds destinés aux communautés marginalisées et aux étudiantes sera la bienvenue. Un cadre réglementaire et des solutions ingénieuses seront nécessaires pour assurer le remboursement de la cotisation. Les fintech et l’éducation sont les dernières tendances de l’espace entrepreneurial, et les start-ups de crédit perturbent le marché en effectuant des tests d’aptitude (pour prévoir le potentiel de gains en utilisant des analyses prédictives) et en fournissant des services de chasse de têtes (pour faciliter la recherche d’emploi) aux emprunteurs. Ces mesures augmentent la probabilité de remboursement en temps voulu des prêts et des outils similaires pourraient également être utilisés pour concevoir des ISA appropriées. Pour les esprits innovants qui souhaitent exploiter le marché du financement de l’éducation, les ISA pourraient être la prochaine opportunité en or, qui aiderait à rapprocher les étudiants méritants de leur rêve de poursuivre une éducation de qualité.

Gupta est professeur adjoint d’économie, ISBF ; Parashar est chercheur en économie, Université Shiv Nadar

