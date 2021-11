Accord de plaidoyer de G-Eazy Cops dans une affaire d’agression à New York

G-Eazy vient de conclure un accord dans l’affaire de New York où il est accusé de bagarre dans un bar … et il va éviter le temps derrière les barreaux.

Le rappeur a comparu lundi dans une salle d’audience de New York, plaidant coupable de conduite désordonnée – inférieure à son accusation initiale de délit d’agression – et a été affecté à un programme de déjudiciarisation … selon le bureau du procureur du district de Manhattan.

On nous dit que G-Eazy doit suivre 3 sessions Manhattan Justice Opportunities … qui sont une alternative à l’incarcération et impliquent essentiellement des réunions avec des travailleurs sociaux et des gestionnaires de cas conçues pour remettre les gens sur une voie positive.

21/10/21 TMZ.com

TMZ a cassé l’histoire … G-Eazy a été arrêté en septembre après que lui et son équipe aient été accusés d’avoir été violents avec un autre groupe de gars à la salle Boom Boom du Standard Hotel.

G-Eazy a finalement été inculpé de voies de fait et condamné à éviter des victimes présumées. On nous dit que l’ordonnance de protection restera en place.

Il doit revenir devant le tribunal en janvier pour s’assurer qu’il respecte sa peine.