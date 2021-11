Accord de Shark Tank : les fondateurs de la société prénuptiale détiennent de l’argent de Mr. Wonderful et du fondateur de Nextdoor

Les fondatrices de HelloPrenup Julia Rodgers (à gauche) et Sarabeth Jaffe. (Photo gracieuseté de Sarah Coppinger)

Sarabeth Jaffe et Julia Rodgers ont choisi un sacré moyen de se rencontrer pour la première fois en personne.

Après que les co-fondateurs de HelloPrenup ont lancé virtuellement leur startup plus tôt cette année, ils ont enfin eu la chance de se rencontrer en personne. C’était juste un jour avant que les entrepreneurs ne présentent leur idée sur le Shark Tank d’ABC en juillet.

Et si leur première expérience en personne est une indication de ce qui va arriver, Jaffe et Rodgers ont un avenir prometteur ensemble en tant que co-fondateurs de startups.

Leur apparition dans l’émission à succès diffusée vendredi soir dans le cadre de l’épisode 6, saison 13. Après avoir fait leur pitch et répondu aux questions des investisseurs – alias les « Sharks » – les entrepreneurs ont fini par débourser 150 000 $ pour leur plate-forme logicielle qui vise à aider les mariés les couples obtiennent un accord prénuptial.

Jaffe (à gauche) et Rodgers font leur pitch sur la scène Shark Tank. (Photo gracieuseté de HelloPrenup/ABC/Christopher Willard)

Vêtus d’une tenue de mariage blanche et équipés de bouquets, les fondateurs de HelloPrenup ont expliqué comment leur solution permet d’économiser du temps et de l’argent par rapport à la façon traditionnelle pour les couples d’obtenir un contrat de mariage.

« Qui veut engager un avocat spécialisé dans le divorce avant de se marier ? » a déclaré Rodgers, un avocat en droit de la famille de Boston qui a commencé à travailler sur l’idée de HelloPrenup l’année dernière.

Jaffe, une ancienne ingénieure de Microsoft basée dans la région de Seattle, est tombée sur le site plus tôt cette année alors qu’elle cherchait des options de contrat de mariage après s’être fiancée. Elle a appelé à froid Rodgers et est rapidement devenue co-fondatrice.

HelloPrenup a révélé sur Shark Tank qu’il n’avait à ce jour que 20 000 $ de ventes à vie. Certains requins n’ont pas mordu, invoquant des coûts d’acquisition de clients élevés ou étant « trop tôt ».

Mais Nirav Tolia, fondateur de Nextdoor qui est l’invité « Shark » cette saison, a aimé ce qu’il a vu. L’entrepreneur en série a offert 150 000 $ pour une participation de 30%. C’était beaucoup plus que la participation de 10% que HelloPrenup voulait initialement abandonner pour ce montant.

Jaffe et Rodgers ont répliqué : 150 000 $ pour une participation de 20 %. Tolia a dit qu’il se rencontrerait au milieu pour une participation de 25%.

C’est à ce moment-là que Kevin O’Leary – alias Mr. Wonderful – est revenu dans le mix, disant qu’il ferait équipe avec Tolia. Chacun prendrait une participation de 15 % pour un investissement total de 150 000 $.

C’était une plus grande part des capitaux propres que les fondateurs voulaient abandonner, mais avoir Tolia et O’Leary – un vétéran de l’industrie du mariage – sur la table des plafonds vaut certainement plus qu’un simple chèque.

« Vous devez le faire », a déclaré Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks et « Shark » de longue date.

Jaffe et Rodgers lors de leur soirée de surveillance Shark Tank. (Photo avec l’aimable autorisation de Jaffe)

Les fondateurs ont accepté. Ils avaient un accord.

« Cela va générer tellement d’argent sans frais », a déclaré Tolia aux autres investisseurs après la négociation. « Vous n’en avez aucune idée. C’est ainsi que les gens deviennent millionnaires.

L’expérience était éprouvante pour les nerfs, a déclaré Jaffe à ., mais finalement amusante.

« Les Sharks semblent si intimidants dans l’émission, mais nous avons en fait passé un moment très agréable à discuter de notre entreprise avec eux », a-t-elle déclaré. « Nous étions dans le réservoir pendant plus d’une heure et il est passé à côté. »

Après l’accord de Shark Tank, la startup n’a pas l’intention de lever des capitaux supplémentaires. Il prévoit 4,1 millions de dollars de revenus l’année prochaine. Le service coûte 599 $, tandis qu’un contrat prénuptial traditionnel coûte environ 5 000 $, selon la société.

HelloPrenup est la dernière startup de technologie juridique à gagner du terrain et de l’attention. La pandémie a déclenché une croissance pour le secteur, car les audiences, les procédures et d’autres travaux ont été effectués virtuellement.