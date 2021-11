Accord décaféiné au sommet sur le climat de Glasgow

14/11/2021 à 11:32 CET

Le monde est parvenu à un accord sur la décaféine lors du sommet sur le climat de Glasgow qui, bien que loin d’empêcher le réchauffement climatique aux conséquences catastrophiques pour l’humanité, laisse au moins espérer que les avancées futures rapprocheront l’objectif. L’objectif du sommet sur le climat COP26 était de maintenir en vie la possibilité que l’augmentation de la température à la fin du siècle ne dépasse pas 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Avec la trajectoire actuelle, le consensus scientifique est clair : le changement climatique sera dévastateur.

Tous les participants savaient au début de la conférence qu’ils seraient déçus du sommet de Glasgow. C’est l’essence même d’un accord entre près de 200 pays où chacun veille à ses intérêts nationaux.

Pour cette raison, le Pacte climatique de Glasgow n’a satisfait personne du tout, mais en même temps il a certifié des progrès importants – au ralenti – sans lesquels la course au désastre serait encore plus rapide.

Le texte accélère l’action collective contre le changement climatique et appelle à des mouvements dans cette même décennie.

Mettre fin aux subventions au charbon et aux fossiles

L’un des principaux apports du texte, la référence à la nécessité de mettre fin aux subventions au charbon et aux fossiles, a été édulcoré à la dernière minute par un amendement indien, qui a modifié la « phase out of carbon & rdquor ;, par sa » phase out & rdquor ;.

Comme confirmé aux sources . de la négociation, l’arrangement a été conclu à la dernière minute, dans le dos du reste des pays, entre l’Inde, l’Union européenne, les États-Unis et la Chine, qui a coordonné cette demande avec New Delhi et d’autres capitales telles que Téhéran.

Ces mêmes sources ont souligné que la Chine était celle qui a vraiment poussé l’amendement et que « finalement, l’Inde n’était pas le problème & rdquor;

Était un seau d’eau froide pour les négociateurs et surtout au président du sommet, Alok Sharma, qui a été ému aux larmes par ce revers et s’est excusé pour « la façon dont les événements se sont déroulés ».

« Je comprends la profonde déception mais je pense, comme vous l’avez peut-être remarqué, qu’il est vital que nous protégions ce paquet de mesures », a déclaré le Britannique à l’issue du sommet de Glasgow.

Plusieurs pays ont montré leur Ne pas aimer d’avoir dû accepter un changement sur lequel ils n’avaient même pas été consultés, mais ils l’ont fait pour réaliser un accord qui était déjà dans le four, prêt à signer.

« Comment peut-on s’attendre à ce que les pays en développement promettent d’éliminer les subventions au charbon et aux combustibles fossiles ? Nous devons mener à bien nos programmes de réduction de la pauvreté & rdquor;, a fait valoir le ministre indien de l’Environnement, Bhupender Yadav, devant la plénière avant de lâcher sa « bombe ».

Avancées et revers

Parmi les avancées inscrites dans le document figurent la l’engagement des pays à revoir et à renforcer leurs objectifs nationaux de réduction des émissions (appelés NDC) pour 2030 l’année prochaine.

Un consensus a également été atteint sur l’article 6 controversé de l’Accord de Paris, qui réglemente les marchés du carbone, qui a a priori été répertorié comme l’un des points les plus chauds avant la réunion.

Et de la même manière, des pas sont faits, encore tièdes, vers une un financement accru des pays riches afin que les pays en développement puissent augmenter leurs capacités d’adaptation au changement climatique et les dédommager des effets du réchauffement qu’ils subissent déjà.

En ce sens, la COP26 exhorte les États riches à « au moins doubler & rdquor; sa contribution à l’adaptation des pays les plus défavorisés avant 2025 par rapport aux niveaux de 2019.

Critique écologique

Si peu étaient satisfaits de l’issue du sommet, encore moins les organisations environnementales, qui considéraient généralement le un pacte trop pauvre et manquant de concrétisation.

Pour Greenpeace, l’accord COP26 « est soumis, il est faible et l’objectif de 1,5 degré est à peine vivant & rdquor;, même si, du côté positif, il a souligné que » le signal a été envoyé que l’ère du charbon touche à sa fin«.

La directrice de Greenpeace International, Jennifer Morgan, a déclaré dans un communiqué que « bien que l’accord reconnaisse la nécessité de réduire les émissions au cours de cette décennie, ces engagements ont été laissés pour l’année prochaine & rdquor ;.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, n’a pas non plus exprimé le texte, reconnaissant que le Pacte de Glasgow n’atteint pas « les objectifs & rdquor; du sommet sur le climat, bien qu’il implique « des étapes importantes & rdquor;.

Comme synthétisé par la Secrétaire exécutive des Nations Unies pour le changement climatique, la Mexicaine Patricia Espinosa, «peu de retour vraiment satisfaits & rdquor; négociations compliquées, mais « c’est la nature du consensus et du multilatéralisme inclusif & rdquor ;.

S’il n’y a qu’une seule conclusion unanime sur ce qui a été convenu à Glasgow, c’est bien celle-ci : la en attente des travaux du prochain sommet sur le climat, la COP27, que l’Egypte accueillera l’année prochaine dans la station balnéaire de Sharm el Sheikh, c’est immense.

