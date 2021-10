Accord F1-NBA pour promouvoir le GP des États-Unis et la nouvelle saison

20/10/2021 à 20h11 CEST

La Formule 1 et la NBA unissent leurs forces de manière exceptionnelle cette semaine. Le «Great Circus» revient ce week-end sur la piste emblématique d’Austin après une interruption de deux ans en raison de COVID et coïncide avec le début, le 19 octobre, de la saison NBA. Le nombre 75.

Pour célébrer les deux événements, les deux sociétés mèneront différentes activités pour les promouvoir. La première, la Formule 1 peindra les couleurs des 30 franchises NBA en une « livrée » spéciale pour chacun d’eux au format image. Aujourd’hui, les équipes situées dans les divisions Centre et Pacifique ont été annoncées.

Le jeudi 21 octobre, les équipes de F1 s’affronteront hors piste, en un défi de lancer franc sur le demi-terrain de basket-ball sur le thème du 75e anniversaire de la NBA, à l’intérieur du paddock du Circuit of the Americas. Les légendes de la NBA seront à ESPN Studio pour entraîner les pilotes alors qu’ils s’affrontent pour obtenir autant de lancers francs à 10 coups que possible, avec 20 000 $ en jeu pour que l’équipe gagnante fasse un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.

La saison du 75e anniversaire de la NBA a commencé le mardi 19 octobre et se poursuit ce soir avec un programme double sur ESPN alors que les New York Knicks accueillent les Boston Celtics (19 h 30 HE) et les Denver Nuggets visitent les Phoenix Suns (22 h HE).