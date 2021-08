Accord finalisé entre le Real Madrid et le Real Majorque pour le prêt d’un an de Takefusa Kubo—rapport

Le Real Madrid et le Real Majorque ont conclu un accord sur un prêt d’un an, sans option d’achat, pour Takefusa Kubo, selon un rapport de GOAL Espana.

Le meneur de jeu japonais de 20 ans sera de retour à Majorque pour la saison 2021-2022. Kubo a fait ses débuts en Liga avec Majorque en 2019 et est finalement devenu un membre clé de l’équipe à la fin de la saison 2019-2020. Ensuite, l’entraîneur, Vicente Moreno, n’a pas pu empêcher Majorque d’éviter la chute, mais Kubo, Budimir et Cucho Hernandez ont tous formé une forte chimie dans le dernier tiers de l’attaque de Majorque. Luiz Garcia Plaza est le nouveau manager du club, les ramenant immédiatement en première division, tandis que Cucho Hernandez (Watford) et Ante Budimir (Osasuna) sont partis depuis. Kubo devra impressionner son nouvel entraîneur et se rapprocher de ses nouveaux coéquipiers afin de gagner une place de titulaire.

Il n’y avait pas de place libre pour Take Kubo au Real Madrid étant donné que les trois places non européennes étaient occupées par Eder Militao, Rodrygo Goes et Vinicius JR – ces trois joueurs devraient rester au club et jouer un rôle important cette saison. La Real Sociedad était l’un des autres clubs espagnols intéressés par Kubo, mais il semble que le joueur et Madrid aient choisi un club familier avec lequel le temps de jeu sera probablement important. Le temps nous dira si c’est la bonne décision pour la carrière de Kubo, mais le joueur attendra probablement avec impatience un retour sur l’île de Majorque.