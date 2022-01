Accord FRL-Reliance : Future Retail, les promoteurs s’adressent à la haute cour de Delhi contre l’ordonnance de la SIAC

En août 2020, le groupe Future avait annoncé un accord de 24 713 crores de roupies pour la vente des activités de vente au détail et de gros et du segment de la logistique et de l’entreposage à Reliance Retail Ventures Ltd.

Future Retail Ltd (FRL), avec ses promoteurs, a approché la Haute Cour de Delhi contre les ordonnances rendues par le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) la semaine dernière concernant l’accord Future-Reliance.

Le tribunal de Singapour avait refusé le 30 décembre d’examiner la demande du groupe Future de mettre fin à la procédure d’arbitrage avant le début de l’audience finale cette semaine.

« La société a déposé une requête devant la Haute Cour de Delhi en vertu des articles 226 et 227 de la Constitution indienne… contestant l’ordonnance contestée des 29 décembre 2021 et 30 décembre 2021, rendue par le tribunal arbitral du Centre d’arbitrage international de Singapour. « , a déclaré Future Retail dans un dossier réglementaire.

Un banc du juge Amit Bansal de la Haute Cour de Delhi a réservé son ordonnance jusqu’à mardi concernant les requêtes déposées par les entités du groupe Future dirigées par Kishore Biyani – Future Retail et Future Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) – et ses promoteurs.

En août 2020, le groupe Future avait annoncé un accord de 24 713 crores de roupies pour la vente des activités de vente au détail et de gros et du segment de la logistique et de l’entreposage à Reliance Retail Ventures Ltd, une filiale de Reliance Industries Ltd.

Cependant, sa principale société de commerce électronique, Amazon, conteste l’accord par le biais de sa participation de 49% dans FCPL, qui est actionnaire de Future Retail.

Dans cet accord, la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI), dans un geste sans précédent, a réexaminé son approbation de plus de deux ans accordée à Amazon pour acquérir une participation dans Future Coupons, à travers laquelle la major mondiale du commerce électronique revendique des droits. sur Future Retail.

Le 17 décembre, la CCI avait suspendu son approbation pour l’accord d’Amazon visant à acquérir une participation dans Future Coupons Pvt Ltd et a également imposé une amende de 202 crores de roupies à la société de commerce électronique pour certaines contraventions.

En octobre 2020, une décision provisoire a été rendue par l’EA (arbitre d’urgence) en faveur d’Amazon, interdisant à FRL de prendre des mesures pour aliéner ou grever ses actifs ou d’émettre des titres pour garantir un financement d’une partie restreinte.

Cela a également été confirmé par la SIAC le mois dernier et a déclaré que FRL était partie à l’arbitrage en cours entre Amazon et Future Group dans le différend concernant la vente de ses actifs à Reliance Retail.

Actuellement, l’affaire est en litige devant la Cour suprême et le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC).

Reliance Retail Ventures avait pour la deuxième fois prolongé le délai pour conclure son accord de 24 713 crores de roupies avec le groupe Future jusqu’au 31 mars 2022, car il attend toujours les autorisations réglementaires et judiciaires.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.