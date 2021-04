Accord Future-Reliance: Amazon déplace SC contre le séjour de levée des commandes de la division HC

Par la suite, Amazon avait fait appel de cette ordonnance devant la Cour suprême.

Mercredi, Amazon a déplacé la Cour suprême contre l’ordonnance du 22 mars du banc de la Haute Cour de Delhi qui a levé le sursis accordé par un banc à juge unique sur l’accord de Rs 24 713 crore Future Retail-Reliance Retail.

L’ordonnance d’un juge unique, qui a été suspendue par le banc de la division, avait tenu le président du groupe Future, Kishore Biyani, et d’autres coupables d’avoir poursuivi l’accord et lui a adressé un avis de justification à lui et aux autres administrateurs. Le 21 mars, le juge unique avait également ordonné à Future d’approcher les autorités de régulation pour rappeler toutes les approbations accordées à l’accord et déposer Rs 20 lakh pour avoir violé l’ordonnance de suspension provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour datée du 25 octobre 2020. Les actifs de Biyani et ceux des autres administrateurs, et leur a demandé de comparaître devant lui le 28 avril.

Le banc de division est resté dans toutes ces directions jusqu’au 30 avril, la prochaine date d’audience.

Plus tôt le 8 février, le banc de division a suspendu l’ordonnance du juge unique du 2 février empêchant Future de demander l’autorisation de l’accord et lui a permis d’aller de l’avant. Par la suite, Amazon avait fait appel de cette ordonnance devant la Cour suprême. Le 22 février, bien que le SC ait autorisé la poursuite de la procédure de demande d’habilitation devant le banc du National Company Law Tribunal à Mumbai, il a interdit au tribunal de rendre une ordonnance finale jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée par lui.

Le CS entendra ensuite l’affaire le 27 avril.

Le combat Future Group-Amazon sur l’accord se déroule actuellement au SC, devant différents bancs du HC de Delhi, et du NCLT, banc de Mumbai.

