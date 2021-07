Accord Future-Reliance: le prix Singapour EA valide, doit être exécuté, a déclaré Amazon à SC

La plus haute juridiction reprendrait l’audience sur les plaidoyers jeudi ou mardi prochain.

La sentence de l’arbitre d’urgence (EA) de Singapour, empêchant Future Retail Ltd (FRL) de poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores de roupies avec Reliance Retail, est “valide” et doit être exécutée, a déclaré mardi Amazon à la Cour suprême qui a ouvert les audiences le ses plaidoyers contre la fusion.

Un banc composé des juges RF Nariman et BR Gavai a commencé à entendre les arguments de l’avocat principal Gopal Subramanium, comparaissant pour Amazon.com NV Investment Holdings LLC, qui a informé le tribunal suprême des faits et des procédures judiciaires jusqu’à présent dans l’affaire.

Le géant américain du commerce électronique a déclaré que la sentence EA du Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) était exécutoire et que la formation à juge unique de la Haute Cour de Delhi a rendu à juste titre une ordonnance provisoire en sa faveur accordant une suspension de la fusion en cours.

Subramanium a déclaré qu’un banc de division de la Haute Cour avait commis une erreur en accueillant l’appel du groupe Future et en lui accordant un allégement en ouvrant la voie à l’accord.

Attaquant l’ordonnance, l’avocat principal d’Amazon a déclaré: “l’arbitre d’urgence (EA) n’est pas un” coram non judice ” (pas devant un juge) et, par conséquent, la sentence d’EA est exécutoire et la haute cour en vertu d’une disposition de l’arbitrage et Conciliation Act doit agir pour l’exécuter et ne pas siéger en appel contre la sentence provisoire.

La plus haute juridiction reprendrait l’audience sur les plaidoyers jeudi ou mardi prochain.

Le 22 février, dans son ordonnance provisoire, le tribunal suprême avait demandé au Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) de ne pas rendre l’ordonnance définitive sur la fusion.

Le groupe Future avait déplacé le tribunal à la recherche d’approbations réglementaires vers l’accord de 24 713 millions de roupies avec Reliance.

Amazon a déplacé la cour suprême contre l’ordonnance du banc de la division de la Haute Cour de Delhi qui a ouvert la voie à l’accord Reliance-FRL.

Le 8 février, le banc de la division avait suspendu l’instruction du juge unique à FRL et à diverses autorités statutaires de maintenir le statu quo sur le méga accord.

L’instruction provisoire a été adoptée sur l’appel de FRL contestant l’ordonnance du 2 février du juge unique.

En août de l’année dernière, le groupe Future avait conclu un accord pour vendre ses unités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance.

Par la suite, Amazon a introduit FRL dans EA devant la SIAC pour rupture présumée de contrat par le groupe Future.

Amazon avait d’abord déposé un plaidoyer devant la Haute Cour (juge unique) pour l’exécution de la sentence EA du 25 octobre 2020 par la SIAC empêchant FRL de poursuivre l’accord avec Reliance Retail.

Le tribunal de grande instance avait toutefois déclaré qu’il maintenait l’ordonnance de juge unique car FRL n’était pas partie à l’accord de souscription d’actions (SSA) entre Amazon et Future Coupons Pvt Ltd (FCPL) et le géant américain du commerce électronique n’était pas partie à l’accord de fusion entre FRL et Reliance Retail.

Il avait en outre déclaré qu’il était à première vue d’avis que l’accord de participation (SHA) entre FRL et FCPL, le SSA entre FCPL et Amazon et l’accord entre FRL et Reliance Retail sont différents et, par conséquent, la doctrine du groupe de sociétés ne peut pas être invoqué.

Une autre raison invoquée par le tribunal pour son ordonnance provisoire était qu’il n’y avait à première vue aucune raison de demander une ordonnance de statu quo devant le juge unique.

La Haute Cour avait déclaré qu’il y avait beaucoup de questions litigieuses impliquées dans l’affaire et qu’elle n’allait pas se prononcer sur eux à ce stade.

Il avait également déclaré que ses observations n’étaient que prima facie et que le juge unique ne devrait pas être influencé par elles lors du prononcé de l’ordonnance sur la demande d’exécution de la sentence EA par la SIAC interdisant à FRL de poursuivre l’affaire.

FRL, dans son appel, avait affirmé que si l’ordonnance du 2 février n’était pas suspendue, ce serait «un désastre absolu» pour elle, car la procédure devant le NCLT pour approuver le plan de fusion a été suspendue.

Il avait soutenu que l’ordonnance de statu quo du juge unique ferait effectivement dérailler l’ensemble du régime qui a été approuvé par les autorités statutaires conformément à la loi.

Dans sa poursuite devant le juge unique pour l’exécution du prix EA, Amazon a cherché à empêcher FRL de prendre des mesures pour conclure la transaction avec des entités qui font partie du groupe Mukesh Dhirubhai Ambani (MDA).

Amazon a également demandé la détention des Biyanis, les directeurs de FCPL et FRL et d’autres parties liées dans une prison civile et la saisie de leurs biens pour prétendue «désobéissance volontaire» à l’ordonnance EA.

Après l’ordonnance EA de la SIAC, Amazon a écrit au Securities and Exchange Board of India (Sebi), aux bourses et à la CCI, les exhortant à prendre en considération la décision provisoire de l’arbitre car il s’agit d’une ordonnance contraignante.

FRL a ensuite demandé à la Haute Cour d’empêcher Amazon d’écrire à Sebi, CCI et d’autres régulateurs au sujet de l’ordonnance de la SIAC, affirmant que cela revenait à interférer avec l’accord avec Reliance.

Le 21 décembre de l’année dernière, un juge unique avait rendu une ordonnance provisoire sur le plaidoyer de FRL autorisant Amazon à écrire aux autorités statutaires, mais a également observé qu’à première vue, il semblait que la tentative du géant américain du commerce électronique de contrôler Future Retail était contraire à la FEMA et à la FDI. des règles.

Contre l’observation, Amazon a déposé un recours devant une chambre de division et pendant son attente, il a déposé le recours pour l’exécution de la sentence EA.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.