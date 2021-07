Accord Global Inks Accord pour alimenter le streaming de musique dans l’application de médias sociaux LYKA

Tuned Global a signé un accord avec l’application de médias sociaux LYKA pour alimenter son service de streaming musical.

LYKA a été fondée en 2019 et a son siège dans la Silicon Valley et à Hong Kong. L’application est une plate-forme complète avec des fonctionnalités de chat, de commerce électronique et de cadeaux sécurisés. LYKA s’est concentré sur sa croissance en Asie du Sud-Est, où elle compte six millions d’utilisateurs.

Tuned Global est une société de technologie de streaming musical B2B qui a travaillé sur des applications personnalisées dans le passé. Il a alimenté l’application personnalisée Ed Sheeran pour Warner Music Group et un partenariat entre Universal Music Group et Pizza Hut. Tuned Global aidera également à travailler sur le code frontal pour iOS et Android afin d’accélérer l’intégration de la musique.

Tuned Global fournira la plate-forme technique permettant à LYKA de mettre en œuvre des fonctionnalités de streaming à la demande pour la musique, la vidéo et les podcasts.

LYKA suit un modèle innovant de « commerce social », qui récompense les utilisateurs pour la création de contenu et l’engagement dans une monnaie numérique appelée GEM. Les GEM peuvent être échangés dans plus de 16 000 établissements partenaires locaux, dont Ford, Bose et Toni & Guy. Les utilisateurs peuvent également payer leurs abonnements musicaux à l’aide de GEM.

LYKA s’associe au producteur de disques philippin Marcus Davis Jr. pour célébrer le lancement de sa plateforme musicale. « En intégrant une fonctionnalité musicale dans l’application LYKA, notre objectif est de stimuler l’engagement et l’adhésion de la communauté », déclare Ryan Baird, PDG de LYKA.

« Le partenariat avec Tuned Global nous donnera accès à une technologie de pointe avec une expérience éprouvée en collaboration avec des entreprises d’Asie du Sud-Est, ce qui nous permettra d’apporter facilement ces nouvelles fonctionnalités intéressantes aux membres de notre communauté, en quelques mois. »

Con Raso, PDG de Tuned Global, affirme que les médias sociaux améliorent l’expérience de partage de musique. “Nous avons déjà vu des plateformes de médias sociaux comme Facebook et TikTok utiliser la musique pour améliorer l’expérience utilisateur et permettre aux utilisateurs de partager du contenu attrayant”, a déclaré Raso.

« Nous offrons aux sociétés de médias sociaux comme LYKA un accès transparent à un catalogue musical mondial via une plate-forme musicale flexible et puissante, sous réserve de licence, bien sûr. Notre mission est de supprimer les tracas de l’expérience utilisateur, de la diffusion de contenu, des métadonnées et de la technologie et de permettre à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Facebook s’est associé à Spotify pour proposer des podcasts directement sur sa page d’accueil. Il est cependant rare de donner la priorité aux licences musicales avant le lancement – ​​même TikTok vient tout juste de conclure des accords de licence musicale avec les principaux acteurs de l’industrie. Twitch se bat toujours pour éviter d’autoriser la musique à partir de VOD – laissant les créateurs eux-mêmes naviguer dans le champ de mines de la musique dont les droits sont libérés.