Accord historique entre Boxrec et la boxe uruguayenne du CUBAP

Le site de records de renommée mondiale BoxRec, le promoteur Sampson Lewkowicz et Sergio Márquez, président de la Commission uruguayenne pour la boxe amateur et professionnelle, ont conclu un accord pour télécharger les matchs de boxe amateur qui se déroulent en Uruguay sur le site susmentionné, sous le contrôle du CUBAP.

La nouvelle, qui a été diffusée le week-end dernier dans l’émission uruguayenne « Sobre el Ring », n’est pas du tout mineure puisque BoxRec, qui a été principalement conçu pour abriter les campagnes de combattants professionnels, a commencé à monter. ceux qui ont lieu dans les tournois réglementés par l’Association internationale de boxe (AIBA) et les qualifications et championnats olympiques et panaméricains.

Ainsi, l’Uruguay (à travers la CUBAP) sera le seul pays au monde à partir duquel tous ses matchs amateurs sont reconnus. À cet égard, Sampson Lewkowicz estime qu’« il est très important et motivant pour un boxeur de voir sur la page la plus importante des records, qui est BoxRec, tout le produit de leurs efforts, qui sera reflété dans l’histoire et sera vu par amis, famille et amis. Ce n’est pas une mince affaire, car c’est quelque chose de vital émotionnellement pour les combattants ».

Sampson souligne également « la bonne prédisposition de Marina Sheppard, de BoxRec et le travail que Márquez a fait au CUBAP, dont la gestion a été soutenue par Mauricio Sulaimán, président de la WBC, qui donne beaucoup plus de sérieux à tout cela ».

« J’espère que cette tendance, dont mon pays marque le chemin, se reproduira dans toutes les fédérations du monde, ce qui serait une source d’une autre fierté, c’est que l’Uruguay ouvrira une voie importante en boxe », a ajouté Lewkowicz.

Sergio Márquez, pour sa part, a également souligné le fait historique que le prestigieux BoxRec collectionne les combats amateurs du CUBAP et ajoute un autre détail important puisque « outre les boxeurs, tous les juges et arbitres impliqués dans les combats verront également reflété leur travail. sur le site « .