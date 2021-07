Accord imminent entre Séville et l’Espanyol pour Sergi Gómez

26/07/2021 à 19:56 CEST

Roger Payro

L’arrivée de Sergi Gómez à l’Espanyol n’est qu’une question d’heures. La centrale pourrait être annoncée même demain après que le club bleu et blanc et Séville se soient rapprochés. Les coéquipiers de ‘La Grada’ soulignent que Rufete a réussi à faire baisser leurs prétentions de 1,8 million d’euros aux Hispaniques – l’amortissement de sa signature que Séville a quitté- le transfert pourrait être clôturé pour un chiffre proche d’un ‘kilo’.

Depuis le début des négociations, l’intention des trois parties était de se concrétiser et il ne reste plus qu’à fermer les marges pour qu’elle soit officiellement annoncée. Les mêmes informations indiquent que Sergi signera pour trois saisons et que son dossier ne sera pas l’un des plus élevés, mais se situera dans la zone médiane de l’échelle salariale.

Malgré David López, Cabrera, Calero et Lluís López, la direction sportive a détecté qu’il était nécessaire de consolider l’axe de l’arrière et Vicente Moreno a également demandé quelqu’un avec de l’expérience en première division, quelque chose qui sera réalisé avec le défenseur catalan. Il fournira également un jeu aérien et un bon physique.

L’Espanyol doit faire très attention à ne pas désaligner les comptes et surtout à ne pas dépasser la limite de salaire. Avec sa signature, en boîte il pourrait rester environ deux millions d’euros avec lequel vous recherchez un milieu de terrain. Cherchez un ‘6’ le clubS’il parvient à alléger les effectifs et à faire une bonne vente stratégique – Pedrosa est l’idéal – il aurait plus d’argent pour entreprendre un deuxième renfort.