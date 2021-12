Accord interdisant plus de trois croisières par jour dans le port de Palma

25/12/2021 à 11:06 CET

Myriam B. Moneo

Le gouvernement et les principales compagnies maritimes du monde qui opèrent dans les îles Baléares ont atteint cette semaine en Hambourg (Allemagne) un accord de collaboration historique pour parvenir à une réglementation efficace de l’arrivée des navires de croisière aux îles Baléares. De cette façon, les îles deviennent la première destination nationale à réaliser un engagement de ce type, qui sera effectif en 2022, lorsque le port de Palma recevra 14,5 % d’escales en moins qu’en 2019.

Seules trois croisières peuvent arriver par jour, et parmi elles une seule peut être une méga-croisière, à l’exception d’au moins 20 jours d’exception en 2022, dans lesquels la limite est portée à quatre. bateaux par les échelles déjà fixées. Dans Aucun cas ne dépassera 8 500 croisiéristes quotidiens en calcul hebdomadaire.

L’accord a été produit après deux ans de négociations et de contacts constants entre les deux parties et après une réunion à laquelle ont participé le gouvernement, le ministre du Modèle économique, du Tourisme et du Travail, Iago Negueruela, et le directeur général du Tourisme, Rosana Morillo, tandis que du côté des compagnies maritimes, les plus CLIA, Costa Cruises, MSC Cruises, TUI Cruises, Royal Caribbean et Marella Cruises.

Des membres du gouvernement des Baléares et des compagnies maritimes se réunissent à Hambourg | CAIB

Negueruela considère qu’il s’agit d’un « très bon accord » dans laquelle le gouvernement « travaille depuis longtemps » et remercie CLIA pour sa collaboration. « Sans cadre réglementaire ou capacité juridique » il n’est pas possible d’établir ce « que vous voulez, mais ce que vous pouvez », précise le porte-parole des Baléares sur la question de savoir si cette réduction des arrivées en croisière ne répond pas aux attentes de ses partenaires gouvernementaux. Pour le socialiste, il s’agit d’un premier pas avec les compagnies maritimes et elles continueront à collaborer avec elles pour réguler davantage l’activité.

Les deux parties ont souligné l’importance de cet accord de collaboration pour fixer une limite durable aux arrivées au port de Palma, puisqu’il sera effectif à partir de 2022, explique le gouvernement dans un communiqué.

L’accord implique que l’année prochaine Seuls trois navires de croisière au total arriveront à Palma le même jour, et un seul d’entre eux pourra avoir une capacité de plus de 5 000 passagers.

Croisières en navigation | Agences

En d’autres termes, en 2022, une seule méga-croisière et deux autres navires plus petits coïncideront à Palma le même jour, ce qui signifiera déjà une réduction effective du nombre d’escales qui seront également transférées au nombre de visiteurs.

De cette façon, l’année prochaine ils arriveront au port de Palma 460 bateaux d’une capacité de plus de 500 passagers, contre 538 qui l’ont fait en 2019, 14,5 % de moins.

Et s’il est compté el total des navires, y compris ceux d’une capacité de moins de 500 passagers, les escales prévues dans la capitale des Baléares pour l’année prochaine seront de 518, contre 594 en 2019, ce qui signifie également une réduction très similaire, dans ce cas de 13%.