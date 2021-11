Accord mondial pour arrêter la déforestation d’ici 2030

11/03/2021 à 13:34 CET

Une centaine de dirigeants mondiaux de pays représentant 85 % des forêts de la planète s’engagent à « arrêter et inverser la déforestation et la dégradation des terres & rdquor ; d’ici 2030, a rapporté le gouvernement britannique lors de la conférence sur le climat COP26 qui s’est tenue à Glasgow. Pour cela, environ 20 000 millions de dollars seront consacrés par les institutions et les entreprises.

Cette promesse, signée par la Colombie, l’Indonésie, la Norvège, l’Australie, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, l’Union européenne, l’Équateur, le Honduras, le Guatemala, le Pérou, la Russie, la Turquie, l’Uruguay, les États-Unis ou le Royaume-Uni, s’accompagne de financements dans la présente décennie pour stopper la régression des massifs forestierss.

Concrètement, ils ont acquis l’obligation de débourser 12.000 millions de dollars d’investissements publics (environ 10.340 millions d’euros), auxquels s’ajoutent 7.200 millions de dollars d’investissements privés (environ 6.200 millions d’euros) d’ici 2030.

Ce chiffre d’investissement privé comprend 3 milliards de dollars (environ 2 585 millions d’euros) engagés dans le cadre de l’initiative Finances innovantes pour l’Amazonie, le Cerrado et le Chaco (IFACC) pour accélérer la production de soja et de bétail sans déforestation en Amérique latine.

À cela s’ajoutent 1,1 milliard de dollars (environ 948 millions d’euros) levés par la Natural Capital Investment Alliance pour intensifier les investissements dans les solutions basées sur la nature et la bioéconomie, selon l’annonce.

Les États signataires, s’étendant du nord du Canada à la République démocratique du Congo, ont une superficie de 33,6 millions de kilomètres carrés de forêt, qui sont « les poumons de la planète & rdquor; mais qui disparaissent au rythme de 27 terrains de foot par minute, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué.

Par ailleurs, les dirigeants de 30 grandes institutions financières, dont Schroders, Axa, East Capital Group ou NEI Investment, s’engagent également à « éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation & rdquor ;.

« Jamais auparavant autant de dirigeants, de toutes les régions, représentant tous les types de forêts, n’avaient ainsi uni leurs forces et la Colombie s’est engagée à faire sa part. Nous établirons dans la loi un engagement à zéro déforestation nette d’ici 2030 & rdquor;, déclarera le président de la Colombie, Iván Duque, selon une avance de son discours avancée par le gouvernement britannique.

Duque s’engage également à protéger 30 % des ressources terrestres et océaniques d’ici 2030.

« Maintenant, tout le monde nous devons travailler en partenariat avec les entreprises, le secteur financier, les petits agriculteurs, les peuples autochtones et les communautés locales créer les conditions pour (& mldr;) croître et prospérer & rdquor;, a ajouté le président colombien.

Le Premier ministre britannique, pour sa part, selon le discours diffusé par Downing Street, qualifie « d’historique & rdquor; l’accord pour protéger ces « cathédrales de la nature ».

« Les forêts soutiennent les communautés, les moyens de subsistance et l’approvisionnement alimentaire, et elles absorbent le carbone que nous rejetons dans l’atmosphère. Ils sont essentiels à notre propre survie & rdquor;, souligne Johnson.

Les groupes de conservation ont déjà exprimé leur crainte que cet accord reste une simple déclaration d’intention et pensent qu’encore plus de fonds seraient nécessaires pour inverser les politiques actuelles de déforestation. À de précédentes occasions, soulignent des militants présents à Glasgow, des annonces similaires ont été faites qui n’ont pas donné les résultats promis.

