Accord Nissan : les énormes avantages de quitter l’UE sont salués après une décision historique avec le Japon | Royaume-Uni | Nouvelles

Nissan « adore » être à Sunderland, déclare Kwasi Kwarteng

Lundi, le géant de l’automobile a annoncé que son hub de Sunderland serait utilisé pour développer 23 modèles de véhicules électriques d’ici 2030. Dans l’intervalle de neuf ans, Nissan souhaite que les modèles électriques représentent la moitié de sa production mondiale.

Le constructeur automobile a déclaré qu’il dépenserait la somme énorme en véhicules électriques au cours des cinq prochaines années.

Cela a conduit Arron Banks, co-fondateur de Leave.EU, à demander sur Twitter, « Brexit dividende ..? »

Le député conservateur John Baron a déclaré à Express.co.uk: « C’est une excellente nouvelle et prouve que la combinaison d’une main-d’œuvre qualifiée et flexible, d’un faible impôt sur les sociétés et d’un environnement favorable aux entreprises allait toujours l’emporter sur les alarmistes en ce qui concerne le Brexit .

« Cela montre que nous sommes ouverts aux affaires et aux investissements étrangers, et que nous sommes compétitifs sur la scène mondiale. »

Nissan investit dans le Brexit en Grande-Bretagne (Image : .)

Le directeur de l’exploitation de Nissan, Ashwani Gupta, pose avec le véhicule électrique de l’entreprise à Yokohama (Image : Kazuhiro Nogi/. via .)

Business Secretaty Kwasi Kwarteng a tweeté : « Ravi de voir Nissan installer l’usine de #Sunderland [at] au cœur de leur effort mondial pour accélérer la transition vers les véhicules électriques. Un sceau d’approbation pour le Royaume-Uni ».

John Longworth, président de la Foundation for Independence and Independent Business Network, partageant la nouvelle sur les réseaux sociaux, a commenté : « MALGRÉ LE BREXIT » tandis que Robert Kimbell a claironné le mouvement, tweetant : « Pendant ce temps, dans l’industrie automobile en Grande-Bretagne post-Brexit. . ».

A quoi le partisan du Brexit, Jonathan Harrison, a répondu : « Avantages de quitter l’UE ».

Le lecteur d’Express.co.uk, Omoni007, a commenté : » L’avenir s’annonce très bien pour nous, les Britanniques « .

Homme d’affaires et co-fondateur de la campagne Leave.EU, Arron Banks (Image : Leon Neal/.)

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a salué la nouvelle (Image : Rob Pinney/.)

Un autre lecteur, Sirgir, a ajouté : « C’est une démonstration de confiance MASSIVE au Royaume-Uni. [R]souviens-toi de tous les perdants qui prédisent le départ de tous les constructeurs automobiles [the] Royaume-Uni[?] J’ai ri alors, je ris encore plus maintenant ».

Marco polo 247 a écrit: « Encore un autre vote de confiance pour le Brexit Britain et les hommes et les femmes qui travaillent dur du Nord-Est ».

Et Thomas Richards a qualifié la nouvelle d' »excellente », ajoutant que des entreprises, dont Shell, avaient constaté les difficultés rencontrées par le directeur général de Tesla, Elon Musk, avec la bureaucratie dans l’UE et « avaient pris des décisions judicieuses ».

C’est la première fois que l’entreprise, qui a fabriqué le véhicule électrique Leaf (VE), dévoile un plan d’électrification complet, selon ..

Le paysage commercial de l’Europe après le Brexit (Image : Express)

Nissan a annoncé qu’il doublerait ses dépenses pour augmenter sa part du marché des véhicules électriques en tant que concurrents, notamment Toyota et Tesla, avec leurs propres projets de voitures électriques.

Les 23 véhicules électrifiés comprennent 15 VE.

Nissan souhaite également réduire les coûts des batteries lithium-ion de 65% d’ici huit ans et, d’ici mars 2029, introduire des batteries à semi-conducteurs qui réduiraient les temps de charge.

En juillet, la société a promis 1,4 milliard de dollars avec son partenaire chinois Envision AESC pour construire une usine de batteries géante en Grande-Bretagne qui alimenterait 100 000 véhicules par an.

Ashwani Gupta, directeur de l’exploitation de Nissan, a souligné l’importance de l’usine de Sunderland dans des commentaires à PA Media.

Il a déclaré : « L’Europe prendra la tête de l’électrification dans le monde pour Nissan.

Le Premier ministre Boris Johnson visite l’usine Nissan à Sunderland (Image : Jeff J Mitchell/WPA Pool/.)

« En Europe, Sunderland est celui qui va prendre la tête de l’électrification.

« Sunderland est le leader, en collaboration avec le gouvernement, les fournisseurs, les concessionnaires et, surtout, nos employés. »

M. Musk a imputé les retards de production d’une usine de fabrication à l’extérieur de Berlin à la bureaucratie de l’UE en mai, tandis que Shell a annoncé son intention d’abandonner les Pays-Bas et de déménager son siège social en Grande-Bretagne en novembre.

Avec ses plans, Nissan vise à augmenter les ventes de véhicules électrifiés de 75 % en Europe ainsi que de 40 % aux États-Unis et en Chine.

L’Agence internationale de l’énergie indique que les immatriculations mondiales de voitures électriques ont augmenté de 41% en 2020 malgré une contraction globale du marché automobile de près d’un sixième.

Lors du sommet sur le climat Cop26 à Glasgow, des géants de l’automobile, dont General Motors et Ford, ont signé une déclaration les engageant à éliminer progressivement les véhicules à combustibles fossiles d’ici 2040.

Nissan a déclaré lundi que la moitié de son parc de véhicules serait électrifié d’ici 2030, y compris les véhicules électriques et ses hybrides e-Power, dans ce que M. Gupta a décrit comme un point de référence qui pourrait changer.