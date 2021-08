Accord RIL: Future Retail déplace SC contre la commande de Delhi HC

in

Le futur président du Retail Kishore Biyani

Future Retail (FRL) a déplacé jeudi la Cour suprême contre l’ordonnance du juge unique de la Haute Cour de Delhi qui, en février, sur le plaidoyer d’Amazon, l’avait empêchée de poursuivre son accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail.

Le développement fait suite à l’ordonnance de la Cour suprême de la semaine dernière dans laquelle Amazon a remporté une victoire majeure avec le tribunal suprême confirmant la sentence de l’arbitre d’urgence (EA) du Centre d’arbitrage international de Singapour empêchant FRL de poursuivre son accord avec la société dirigée par Mukesh Ambani. Le SC a déclaré qu’une attribution d’une EE est exécutoire en vertu de la loi indienne sur l’arbitrage et la conciliation.

Il a également relancé l’ordonnance du juge unique qui avait également jugé le président du groupe FRL Kishore Biyani et d’autres coupables d’avoir conclu l’accord et lui avait adressé, ainsi qu’à d’autres administrateurs du Future Group, un avis expliquant pourquoi ils ne devraient pas être envoyés en prison, comme recherché par Amazon.

En outre, le juge unique avait également ordonné au FRL de contacter les autorités de réglementation pour rappeler toutes les approbations accordées à l’accord Future-Reliance Retail et de déposer Rs 20 lakh comme coût pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’EA de Singapour du 25 octobre 2020. Le juge avait également demandé la saisie des avoirs de Biyani et d’autres administrateurs et leur avait demandé de comparaître devant elle.

Contestant l’ordonnance du juge unique du 2 février et du 18 mars, le FRL a déclaré au vu du jugement de la SC de la semaine dernière, « il est clair que les dispositions du Code de procédure civile de 1908 n’ont pas leur place dans le mécanisme d’exécution ou d’appel des ordonnances rendues. en vertu de l’article 17 de la loi sur l’arbitrage et la conciliation.

FRL et d’autres sociétés liées ont déclaré qu’elles n’avaient eu aucune possibilité effective ou réelle de déposer une réponse à la requête d’exécution déposée par Amazon pour expliquer si elles avaient respecté ou bafoué l’EAO. En outre, le juge unique “a commencé l’audience finale de la demande d’exécution le premier jour de l’audience elle-même”, a-t-il déclaré.

Il a en outre déclaré que les instructions du SJ allaient non seulement au-delà de l’ordonnance de l’EA, mais également au-delà des réparations demandées par Amazon dans son plaidoyer d’exécution. “L’ordonnance attaquée va bien au-delà des allègements accordés en vertu de l’EAO, en prévoyant non seulement des prolongations de l’allégement de l’EA, mais fustige également les pétitionnaires (Biyanis et les sociétés du groupe Future) pour avoir bafoué ladite ordonnance alors qu’aucune réponse n’a même été appelée. pour par le Requérant d’expliquer si le Requérant avait en fait, bafoué ledit ordre.

Le prix EA a été décerné en octobre 2020, à la suite de quoi Amazon avait demandé son caractère exécutoire en empêchant FRL de poursuivre la transaction. FRL attendra également l’ordonnance définitive de la SIAC qui a conclu les audiences le mois dernier.

