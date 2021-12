Accord sur les fusils d’assaut AK-203 : un coup de pouce au BJP avant les élections UP ?

Pariant à nouveau gros sur UP, les gouvernements du BJP au Centre et dans l’État se sont lancés dans une vague de lancement de projets avant l’annonce des sondages.

L’Inde et la Russie ont signé aujourd’hui un accord crucial pour la production de plus de six lakhs de fusils d’assaut AK-203 à Amethi, dans l’Uttar Pradesh. Les fusils seront fabriqués pour les forces armées indiennes à un coût d’environ Rs 5000 crore. L’accord le plus important signé aujourd’hui était le pacte sur la fabrication de 6 01 427 fusils d’assaut AK-203 (7,63 x 39 mm) par le biais d’une coentreprise, l’Indo-Russia Rifles Private Limited (IRPL).

Il y a deux jours, le Centre avait approuvé les plans de production des fusils d’assaut AK-203 à Korwa à Amethi. Le Premier ministre Modi avait annoncé l’accord à Amethi en mars 2019, lorsque le chef du Congrès, Rahul Gandhi, était toujours le député du bastion du Congrès de longue date. Annonçant l’accord avant les élections de Lok Sabha 2019, Modi avait déclaré: « Maintenant, Amethi ne sera pas connu pour une famille célèbre mais pour AK 203, ‘Made in Amethi' », a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui ont trompé Amethi ont également ignoré les besoins de défense du pays. Smriti Irani, qui était le candidat du BJP au siège, a ensuite battu Rahul Gandhi du siège.

La signature de l’accord aujourd’hui ouvre la voie au BJP pour renforcer son image de destination favorable aux investissements, tout en se positionnant comme un gouvernement en action auprès des électeurs de l’État. L’annonce intervient par coïncidence avant les élections cruciales de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh. L’UP est le plus grand État en termes de sièges de Lok Sabha et l’État a joué un rôle crucial pour amener le BJP au pouvoir au Centre. Le BJP a remporté 71 et 62 sièges, respectivement dans les sondages Lok Sabha de 2014 et 2019.

Le 16 novembre, PM Modi a inauguré l’autoroute Purvanchal longue de 341 km reliant les régions orientales de l’État à Lucknow. Le ministre en chef Yogi Adityanath a déclaré que les travaux sur l’autoroute Ganga de 594 km de long reliant Meerut-Prayagraj (East UP à West UP) commenceront bientôt tandis que les travaux sur l’autoroute Bundelkhand de 296 km de long d’Etawah à Chitrakoot sont déjà en cours.

Le 19 novembre, PM Modi a inauguré et jeté les bases de plusieurs projets de développement d’une valeur de plus de 3 425 crores de roupies pour accélérer la croissance de la région de Bundelkhand. Il comprenait la fondation d’un parc d’énergie solaire ultra méga de 600 mégawatts en cours de construction à un coût de plus de 3 013 crores de Rs, la fondation d’un projet de 400 crores de Rs au nœud Jhansi du couloir industriel de défense de l’Uttar Pradesh, l’inauguration du parc Atal Ekta à Jhansi construit à un coût de plus de Rs 12 crore et s’étend sur une superficie d’environ 40 000 mètres carrés. Le Premier ministre avait également inauguré plus de 3 240 crores de roupies de projets visant à mettre fin à la pénurie d’eau pour les agriculteurs de la région de Mahoba, dans le Bundelkhand. Le 25 novembre, PM Modi avait posé la première pierre de l’aéroport international de Noida à Jewar. En octobre, PM Modi avait inauguré l’aéroport international de Kushinagar qui a été rendu opérationnel pour un coût de Rs 260 crore.

Le Premier ministre se rendra demain à Gorakhpur où il inaugurera des projets de développement d’une valeur de plus de 9 600 crores de roupies. Il comprendra l’inauguration de l’usine d’engrais de Gorakhpur réanimée et construite à un coût d’environ Rs 8 600 crore et le complexe entièrement fonctionnel de l’AIIMS, Gorakhpur, construit à un coût de plus de Rs 1 000 crore. D’autres projets à venir incluent des travaux sur le Kashi Vishwanath Dham en cours de construction au coût de Rs 700 crore et le métro de Kanpur au coût de Rs 13 000 crore.

