Accord unanime entre le Gouvernement et les collectivités pour le retour à l’école en présentiel

01/04/2022

Le à 14:43 CET

PE

Le gouvernement a annoncé ce mardi un accord « à l’unanimité » avec les communautés autonomes pour que la rentrée scolaire après les vacances de Noël se fasse aux dates prévues, pour le 10 janvier, et de manière totalement face à face.

Cela a été confirmé par la ministre de la Santé, Carolina Darias, lors de la conférence de presse après la réunion conjointe tenue avec les ministres de l’Éducation, Pilar Alegría, et des Universités, Joan Subirats, au cours de laquelle la reprise des cours au deuxième trimestre de cette année académique année 2021-2022 avec les conseillers pédagogiques et universitaires des autonomies.

Darias a souligné l’importance de cette réunion, au cours de laquelle l’objectif était « de se mettre d’accord entre tous une décision du pays ». « Cela a à voir avec la présence de tous nos étudiants à partir du 10 janvier prochain sur tout le territoire national », a-t-il déclaré. Comme il l’a souligné, il y a eu « unanimité » entre les régions et le Gouvernement pour s’entendre sur un retour en salle en personne et aux dates prévues.

Comme l’a déclaré le ministre de la Santé, une ventilation transversale sera assurée ; l’utilisation de masques, également à la récréation ; l’ouverture de tous les centres éducatifs et la fréquentation maximale à partir du 10 janvier; la communication et la diffusion à l’ensemble de la communauté éducative sur les mesures de prévention seront intensifiées ; la vaccination des enfants sera renforcée ; et le respect de tous les protocoles dans les centres et résidences universitaires sera renforcé.

Au cours des dernières semaines, après l’augmentation des infections dues à la variante omicron, la possibilité que le retour dans les salles de classe soit retardé et que l’activité d’enseignement soit redémarrée par télématique ou mixte, mais le Gouvernement, ainsi que les autonomies et la communauté éducative dans son ensemble a exigé une normalité maximale dans les centres éducatifs. Quelque chose qui est finalement arrivé.

Quarantaines

Au cours de la conférence, Darias a également évoqué le projet de propositions de santé qui a circulé ce lundi et auquel Europa Press a eu accès, qui précisait que le les contacts étroits chez les nourrissons et les primaires n’auraient pas à être mis en quarantaine et a étendu la prise en compte de l’épidémie à 3 cas ou plus dans les écoles et les instituts, entre autres propositions.

Ce document n’a pas été abordé lors de la réunion de ce mardi, mais le ministre a confirmé que certaines communautés ont soulevé certaines des propositions, telles que celles liées aux quarantaines. Comme il l’a dit, le document « est à l’étude » et sera analysé ultérieurement dans le rapport sur les vaccins du ministère de la Santé. « C’est important que la Présentation soit prononcée, mais on a déjà des protocoles ; c’est important de suivre la feuille de route, ça a donné un bon résultat », a-t-il prévenu.

« Prudence » et « pas d’alarmisme »

Le ministre de l’Éducation nationale et de la PF, Pilar Alegría a pour sa part transféré sa « reconnaissance » et sa « gratitude » à toutes les communautés autonomes, tant aux autorités sanitaires et éducatives, qu’à la communauté éducative pour « l’immense travail » qu’elles ont accompli de « manière coordonnée », car elle a permis « de démontrer que les écoles, que les centres éducatifs sont centres et espaces sûrs ».

Pour le ministre, la décision de retourner en classe en personne est « correcte » et est « la meilleure option ». En ce sens, Alegría a lancé « un message de tranquillité et de sécurité à toutes les familles espagnoles » et a fait valoir qu’au cours de ces mois, les autorités ont travaillé « intensément » et ont acquis « une expérience inestimable ».

Cependant, il a précisé : « Si vous me le permettez, prudence oui; alarmiste, aucune ». « Les centres éducatifs, nos écoles, nos salles de classe, sont des espaces sûrs », a insisté le responsable de l’Éducation et de la FP.

Demandé par comment la normalité sera garantie dans les salles de classe face à la perte d’enseignants infectés par Covid-19 Et s’il a été question d’un quelconque plan à cet égard, Alegría a assuré qu’il s’agit d’un problème sur lequel les différentes autonomies travaillent déjà « depuis le début de la pandémie » et « plus intensément » en décembre. Le ministre a reconnu que cette question avait été abordée lors de la réunion par « certaines » autonomies, qui « planifient déjà la leur au sein de chaque ministère de l’Éducation » pour faire face aux pertes qui pourraient survenir dans « ces prochaines semaines ».

Présence à l’Université

Aussi le ministre des Universités, Joan Subirats, a défendu la présence dans le milieu universitaire, d’une part, dans les sessions d’examens et, d’autre part, au début du semestre. Le ministre a rappelé qu’à cette période de l’année de nombreuses universités sont sur le point de commencer la période d’examens et ce ne sera que la première ou la deuxième semaine de février que les cours commenceront.

Pendant votre discours, Subirats a également avancé qu’il travaillait avec les établissements d’enseignement pour prendre des « mesures » afin que les étudiants touchés par le COVID-19 pendant la période d’examens « ne perdent pas l’appel ».