Accord unique de refinancement de prêt adossé au Bitcoin en Californie

La finale féminine du 200 mètres brasse aux Jeux olympiques de Tokyo a été remplie d’excitation alors que la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker a remporté l’or et a battu le record du monde avec une nage rapide de 2:18,95, juste devant les Américains Lilly King et Annie Lazor, qui ont remporté l’argent et bronze, respectivement […] More