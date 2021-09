Accord verbal pour organiser le match revanche entre Adesanya et Whittaker le 22 janvier 2022

Robert Whittaker (à gauche) et Israel Adesanya (à droite) se sont rencontrés pour la première fois en 2019, et le Nigérian a gagné – Photo : .

Le match revanche entre Israel Adesanya et Robert Whittaker a déjà un accord verbal entre les parties pour mener à bien le duel, selon des sources de l’UFC, ont-ils déclaré au site Combate.

Le combat pour le titre des poids moyens qu’Adesanya détient actuellement se déroulera à l’UFC 270, le 22 janvier 2022, dans un endroit encore à confirmer. La nouvelle est très forte même si les contrats n’ont pas encore été signés.

Les deux combattants basés en Océanie se sont rencontrés pour la première fois le 5 octobre 2019 à l’UFC 243 à Melbourne, en Australie, dans un combat qui a battu le record de participation de l’entreprise avec 57 127 participants. À l’époque, l’Australien Whittaker était le champion linéaire des poids moyens, mais a été éliminé au deuxième tour par Adesanya, qui, bien qu’il vive en Nouvelle-Zélande, est nigérian.

Depuis lors, Israel Adesanya, 32 ans, a défendu la ceinture à trois reprises, avec des victoires sur Yoel Romero, Paulo Borrachinha et Marvin Vettori. Il a également disputé le titre dans la division supérieure, poids mi-lourd, en mars de cette année, mais a fini par subir sa première défaite en MMA contre Jan Blachowicz. Dans ses 21 autres combats, il les a tous gagnés.

Robert Whittaker, 30 ans, a rebondi après une défaite contre Adesanya avec trois victoires consécutives contre Darren Till, Jared Cannonier et Kelvin Gastelum pour consolider sa position de challenger n°1 des poids moyens et n°1 de la division. Dans sa carrière, l’Australien compte 23 victoires et cinq défaites, en plus du titre des Nations TUF en 2012.

