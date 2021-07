Accords conclus en Premier League: chaque transfert terminé dans la fenêtre d’été 2021

in

Le marché des transferts bat à nouveau son plein alors que les clubs de Premier League se préparent pour la campagne 2021/22.

L’été dernier, une multitude d’accords ont été conclus avec Kai Havertz, Thomas Partey, Diogo Jota, Ruben Dias et Donny van de Beek, réalisant des mouvements de méga-argent.

Liverpool est intervenu rapidement pour conclure un accord pour Ibrahima Konate

La Premier League a confirmé que la fenêtre de transfert de cet été durerait 12 semaines, du mercredi 9 juin à 23 heures le mardi 31 août.

Plusieurs transferts clés sont en préparation et Manchester United a conclu le plus gros contrat de l’été à ce jour en débarquant Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling.

Liverpool a également dépensé 35 millions de livres sterling pour le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate tandis qu’Aston Villa a signé Emiliano Buendia de Norwich pour 33 millions de livres sterling.

Les clubs ont dû faire face à la complication supplémentaire du tournoi Euro 2020 réorganisé cet été, mais devraient encore avoir suffisamment de temps pour conclure des accords.

Voici tous les tenants et aboutissants confirmés à travers le haut vol…

Arsenal

Dans

Albert Sambi Lokonga [Anderlecht] non dévoilé

Nuno Tavares [Benfica] 8 millions de livres sterling

En dehors

David Luiz – contrat expiré

Daniel Ballard [Millwall] Prêt

Ben Gerbe [Coventry] non dévoilé

Matt Smith [Doncaster] Prêt

Matteo Guendouzi [Marseille] Prêt

Guillaume Saliba [Marseille] Prêt

Mark McGuinness [Cardiff] non dévoilé

Traé Coyle [FC Lausanne-Sport] non dévoilé

Zech Medkley [KV Oostende] non dévoilé

Dinos Mavropanos [Stuttgart] Prêt

Aston Villa

Dans

Emiliano Buendia [Norwich] 33 millions de livres sterling

Ashley jeune [Inter Milan] Libérer

En dehors

Ahmed Elmohamady – contrat expiré

Tom Heaton [Manchester United] Libérer

Neil Taylor – contrat expiré

Bjorn Engels [Royal Antwerp] non dévoilé

Aston Villa a dépensé beaucoup pour la signature de Buendia, Brentford

Dans

Frank Onyeka [FC Midtjylland] non dévoilé

Kristoffer Ajer [Brentford] non dévoilé

En dehors

Arthur Lire [Stevenage] Libérer

Aaron Pressley [AFC Wimbledon] Prêt

Henrik Dalsgaard [FC Midtjylland] Libérer

Luke Daniels – contrat expiré

Emiliano Marcondes – contrat expiré

Brighton et Hove Albion

Dans

Enock Mwepu [RB Salzburg] non dévoilé

Kjell Scherpen [Ajax] non dévoilé

Jérémy Sarmiento [Benfica] non dévoilé

En dehors

Davy Propper [PSV Eindhoven] non dévoilé

José Izquierdo – contrat expiré

Christian Walton – contrat expiré

Andrew Crofts – contrat expiré

Nounours Jenks [Aberdeen] Prêt

Alex Cochrane [Hearts] Prêt

Ryan Longman [Hull] Prêt

Viktor Gyokères [Coventry] non dévoilé

Mat Ryan [Real Sociedad] non dévoilé

Matt Clarke [West Brom] Prêt

Jensen déversoir [Cambridge] Prêt

Burnley

Dans

Nathan Collins [Stoke] 12 millions de livres sterling

Wayne Hennessey [Unattached] Libérer

En dehors

Joël Mumbongo [Accrington] Prêt

Robbie Brady – contrat expiré

Ryan Cooney [Morecambe] Libérer

Jimmy Dunne [QPR] non dévoilé

Lukas Jensen [Carlisle] Prêt

Ben Gibson [Norwich] non dévoilé

Chelsea

Dans

En dehors

Billy Gilmour [Norwich City] Prêt

Fikayo Tomori [AC Milan] 24 millions de livres sterling

Victor Moïse [Spartak Moscow] 4,5 millions de livres sterling

Marron Izzy [Preston] Libérer

Nathan Baxter [Hull] Prêt

Levi Colwill [Huddersfield] Prêt

Juan Castillo [Birmingham City] Prêt

Marco van Ginkel – contrat expiré

Willy Caballero – contrat expiré

Jamal Blackman – contrat expiré

Danilo Pantic – contrat expiré

Olivier Giroud [AC Milan] 2 millions de livres sterling

Marc Guéhi [Crystal Palace] non dévoilé

Dans

Michel Olise [Reading] 8 millions de livres sterling

Marc Guéhi [Chelsea] non dévoilé

En dehors

Sion Spence [Bristol Rovers] Prêt

Andros Townsend – contrat expiré

Gary Cahill – contrat expiré

Scott Dann – contrat expiré

Nathaniel Clyne – contrat expiré

Wayne Hennessey – contrat expiré

James McCarthy – contrat expiré

Mamadou Sakho – contrat expiré

Patrick van Aanholt – contrat expiré

Connor Wickham – contrat expiré

Everton

Dans

Asmir Begovic [Bournemouth] Libérer

Andros Townsend [Unattached] Libérer

Gris Demarai [Bayer Leverkusen] 1,7 million de livres sterling

En dehors

Matthieu Pennington [Shrewsbury] Libérer

Théo Walcott [Southampton] Libérer

Muhamed Besic – contrat expiré

Josh Bowler [Blackpool] Libérer

Callum Connolly [Blackpool] Libérer

Dennis Adeniran [Sheffield Wednesday] non dévoilé

Joshua King – contrat expiré

Yannick Bolasie – contrat expiré

Dennis Adeniran – contrat expiré

Con Ouzounidis – contrat expiré

Bobby Carroll – contrat expiré

Bernard [Sharjah FC] non dévoilé

Leeds United

Dans

Jack Harrison [Manchester City] non dévoilé

Junior Firpo [Barcelona] 13 millions de livres sterling

En dehors

Laurens De Bock [Sportvereniging Zulte Waregem] Prêt

Kiko Casilla [Elche] Prêt

Ryan Edmondson [Fleetwood] Prêt

Gaetano Berardi – contrat expiré

Pablo Hernandez – contrat expiré

Ouasim Bouy – contrat expiré

Barry Douglas – contrat expiré

Cole Gibbon – contrat expiré

Niklas Haugland – contrat expiré

Eunan O’Kane – contrat expiré

Matthew Turner – contrat expiré

Leicester City FC

Leicester a battu la concurrence pour décrocher l’attaquant passionnant Patson Daka Leicester

Dans

Patson Daka [Red Bull Salzburg] 23 millions de livres sterling

Boubakary Soumaré [Lille] 17 millions de livres sterling

Ryan Bertrand [Southampton] Libérer

En dehors

Christian Fuchs – contrat expiré

Matty James – contrat expiré

Wes Morgan – retraité

Josh Chevalier [Peterborough] non dévoilé

Darragh O’Connor [Motherwell] Libérer

Amiral Muskwe [Luton] non dévoilé

Liverpool

Dans

Ibrahima Konaté [RB Leipzig] 35 millions de livres sterling

En dehors

Georginio Wijnaldum [Paris Saint-Germain] Libérer

Adam Lewis [Livingston] Prêt

Kamil Grabara [F.C. Copenhagen] non dévoilé

Liam Coyle [Accrington] Libérer

Joe Hardy [Accrington] Libérer

Marko Grujic [Porto] 10,5 millions de livres sterling

Sepp van den Berg [Preston] Prêt

Manchester City

Dans

Kayky [Fluminense] 9 millions de livres sterling

Metinho [Fluminense] 4,5 millions de livres sterling

En dehors

Angelino [RB Leipzig] 16,20 millions de livres sterling

Taylor Harwood Bellis [Anderlecht] Prêt

Eric Garcia [Barcelona] Libérer

Sergio Agüero [Barcelona] Libérer

Daniel Grimshaw [Blackpool] Libérer

Gavin Bazunu [Portsmouth] Prêt

James Trafford [Accrington] Prêt

Jack Harrison [Leeds] non dévoilé

Alex Robertson [Ross County] Prêt

Lukas Nmecha [Wolfsburg] non dévoilé

Callum Doyle [Sunderland] Prêt

Manchester United a signé la star anglaise Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling Manchester United

Dans

Jadon Sancho [Borussia Dortmund] 73 millions de livres sterling

Tom Heaton [Aston Villa] Libérer

En dehors

Nathan Évêque [Mansfield] Prêt

Reece Devine [St Johnstone] Prêt

Sergio Romero – contrat expiré

Joel Pereira – contrat expiré

Lee Grant – contrat expiré

Tahith Chong [Birmingham] Prêt

Newcastle United

Dans

En dehors

Andy Carroll – contrat expiré

Henri Saivet – contrat expiré

Christian Atsu – contrat expiré

Lewis Cass [Port Vale] Prêt

Norwich

Dans

Pierre Lees-Melou [Nice] 3,5 M£

Ben Gibson [Burnley] 8 millions de livres sterling

Milot Rachica [Werder Bremen] 10 millions de livres sterling

Billy Gilmour [Chelsea] Prêt

Dimitrios Giannoulis [PAOK Salonika] 6,75 M£

Angus Gunn [Southampton] non dévoilé

Mario Vrancic [Stoke] Libérer

Sam McCallum [QPR] Prêt

En dehors

Emiliano Buendia [Aston Villa] 33 millions de livres sterling

Mario Vrancic – contrat expiré

Orjan Nyland – contrat expiré

Josh Martin [MK Dons] Prêt

Sébastien Soto [Porto] Prêt

Akin Famewo [Charlton] Prêt

Daniel Barden [Livingston] Prêt

Gassan Ahadmé [Portsmouth] Prêt

Theo Walcott a rejoint Southampton de manière permanente Southampton

Dans

Théo Walcott [Everton] Libérer

Romain Perraud [Stade Brest] 11 millions de livres sterling

En dehors

Angus Gunn [Norwich] non dévoilé

Ryan Bertrand [Leicester] Libérer

Thomas O’Connor [Burton] Libérer

Kayne Ramsay [Crewe Alexandra] Prêt

Tottenham Hotspur

Dans

En dehors

Danny Rose [Watford] Libérer

Shilow Tracey [Cambridge] Libérer

Paulo Gazzaniga – contrat expiré

Juan Foyth [Villarreal] 13,50 millions de livres sterling

George Marsh [AFC Wimbledon] Libérer

Kazaiah Sterling – contrat expiré

Watford

Dans

Emmanuel Denis [Club Bruges] non dévoilé

Danny Rose [Tottenham] Libérer

Imran Louza [Nantes] 9 millions de livres sterling

Kwadwo Baah [Rochdale ] non dévoilé

Mattie Pollock [Grimsby] 250 000 £

Pierre Etebo [Stoke] Prêt

Le roi Josué [Everton] Libérer

Dapo Mebude [Unattached]

En dehors

Craig Dawson [West Ham] non dévoilé

Ben Wilmot [Stoke] non dévoilé

Achraf Lazaar – contrat expiré

Carlos Sanchez – contrat expiré

Jerome Sinclair – contrat expiré

Tiago Cukur [Doncaster] Prêt

Bosun Lawal [Celtic] Compensation

West Ham United

Dans

Craig Dawson [Watford] non dévoilé

Pierre Ekwah Élimby [Chelsea] non dévoilé

Thierry Nevers [Reading] non dévoilé

Armstrong Oko-Flex [Celtic] libre

En dehors

Dapo Afolayan [Bolton] Libérer

Joseph Anang [Stevenage] Prêt

Felipe Anderson [Lazio] non dévoilé

Fabian Balbuena – sorti

loups

Dans

Francisco Trincão [Barcelona] Prêt

Mosquée Yerson [Atletico Nacional] 4,5 millions de livres sterling

Rayan Ait-Nouri [Angers] non dévoilé

José Sa [Olympiakos] non dévoilé

Louie Moulden [Man City] Libérer

En dehors

Ryan Giles [Cardiff] Prêt

Rui Patricio [Roma] non dévoilé

Dion Sanderson [Birmingham] Prêt