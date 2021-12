Accro à Instagram ? L’application elle-même offre une solution à tous ses utilisateurs | La technologie

La nouvelle fonctionnalité Instagram vous dira quand vous devez faire une pause dans l’application et vous consacrer à d’autres tâches.

Si vous passez des heures à regarder des bobines Instagram, les stories de vos amis ou simplement des photos d’autres comptes, peut-être que cette nouvelle mise à jour vous permettra de renouer un instant avec la réalité.

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a récemment annoncé une nouvelle mise à jour de son application qui Il nous avertira lorsque nous naviguons depuis trop longtemps dans l’application. Il semble que la critique du réseau social, en raison de son utilisation toxique et excessive, ait eu un certain effet.

« Prendre une pause » C’est le nom de cette nouvelle fonction que vous pouvez activer si vous le souhaitez et bien qu’à partir de décembre les utilisateurs d’iOS puissent déjà y accéder, il est prévu que dans peu de temps les terminaux Android pourront également l’utiliser.

Respirez profondément, écrivez ce que vous pensez, écoutez votre chanson préférée ou faites quelque chose sur votre liste de choses à faire, ce sont les notifications qui apparaîtront dans votre flux pendant que vous naviguez. La fonction vous permet de définir des rappels de 10, 20 ou 30 minutes.

Si vous souhaitez ignorer ce message, il suffit de le fermer. Ceci est simplement un rappel pour utiliser l’application qui vous pouvez également désactiver complètement si vous le souhaitez.

Test de « Faites une pause » 🧑‍🔬Nous avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Faites une pause » cette semaine. Ce contrôle opt-in vous permet de recevoir des rappels de pause dans l’application après une durée de votre choix. pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH – Adam Mosseri (@mosseri) 10 novembre 2021

Récemment, le cas de Frances Haugen, qui a dénoncé Facebook à la Commission européenne dans l’affaire The Facebook Archives, a suscité des remous affectant l’image de son créateur, Mark Zuckerberg.

La plainte comprenait des accusations à Instagram pour le préjudice psychologique potentiel qu’il pourrait provoquer, notamment chez les adolescents, en raison de l’addiction générée par son utilisation continue.

La naissance de « Take a Break » cherche à nettoyer progressivement l’image d’Instagram et pousser les jeunes à détourner le regard un instant. Nous verrons comment se déroule cette nouvelle fonction et si elle sert vraiment à faire une pause et à éviter les éventuels dommages psychologiques qu’ils disent qu’elle génère.