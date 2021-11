Accro au mariage : le petit ami de Monette a-t-il perdu « l’étincelle » ?

Monette peut être accro au mariage, mais elle n’est certainement pas accro à l’amour.

La star de la série télé-réalité à succès de TLC affronte son petit ami John à propos de l’accalmie dans leur romance de deux ans. Pour info, Monette sait une chose ou deux sur les amours éternelles : elle a été mariée 11 fois !

« Ce soir au dîner d’anniversaire de John, j’ai beaucoup de choses qui pèsent sur mon cœur et sur mon esprit », explique Monette dans un aperçu exclusif du nouvel épisode, diffusé le mardi 30 novembre. « Et je dois partager cela avec lui parce que si je ne le fais pas, j’ai l’impression que nous n’y arriverons jamais. »

Au cours de leur repas, Monette explique à John pourquoi elle a l’impression qu’ils sont à un point de rupture.

« Je ne sais vraiment pas où nous en sommes dans cette relation », dit Monette en larmes. « Au début, tu m’adorais juste. Tu me regardais comme si le soleil se levait et se couchait avec moi. Et tu ne pouvais pas te lasser de moi. »

Maintenant, les choses ont changé : « Ces derniers temps, c’est comme un fardeau que je sois là. Il n’y a plus d’étincelle, il n’y a plus la relation », poursuit Monette. « Tu me manques. Je suis une personne très physique. »