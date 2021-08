Accroc actuel à Indianapolis remplaçant le Japon – rapport

19/08/2021 à 10h00 CEST L’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri a marqué le premier but de la saison du point de penalty à battre Rayo Vallecano (3-0) lors de la première de LaLiga 2021/22. L’ancien Leganés a un total de 31 buts en 79 matches officiels en tant que joueur de Séville et s’est imposé comme […] More