Accrochez-vous Boris ! Johnson a une dernière chance de se sauver alors que les donateurs conservateurs appellent le PM | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson : un initié politique discute de l’avenir du Premier ministre

Cela survient alors que le Sunday Express a appris que les conservateurs pourraient être confrontés à une crise de trésorerie, les principaux donateurs refusant de donner plus d’argent pendant que M. Johnson est aux commandes. La victoire des libéraux-démocrates dans le North Shropshire a alimenté les demandes de « vidage » du personnel à Downing St et a accru la pression sur le Premier ministre pour qu’il élève son niveau de jeu, craignant que les conservateurs ne perdent leur majorité aux prochaines élections. La panique amène également des hauts responsables de la machine du parti à « rechercher discrètement de nouveaux emplois » selon une source.

Un donateur a déclaré que lui et d’autres de la ville qui ont mis de l’argent pour la fête sont « dégoûtés » par les allégations concernant des fêtes de Noël secrètes et « un manque total de direction » dans la politique ou la vision.

Un autre a déclaré qu’il mettrait fin au soutien direct de plus de 20 députés, principalement dans les sièges du mur rouge, car c’est « un gaspillage complet d’argent, ils vont de toute façon perdre leur siège ».

Le donateur a ajouté : « Le North Shropshire est un dunk complet. Il [Boris Johnson] doit partir et il doit partir maintenant ou ce sera un carnage complet aux prochaines élections générales. »

Le donateur a déclaré qu’il était désormais « embarrassant d’admettre que vous êtes un conservateur » à la suite des allégations concernant les prétendues fêtes à Downing Street alors que le pays était en lock-out.

Un autre donateur a expliqué au Sunday Express comment M. Johnson se comportait comme « un faisan à moitié d’esprit ».

Il a déclaré : « L’atmosphère au sommet est complètement radioactive. Il [Boris Johnson] ne touchera pas un centime de plus d’un certain nombre d’entre nous.

« Le gros problème, c’est l’incompétence totale et le fait que ce gouvernement n’a pas un os conservateur dans son corps.

Boris Johnson est sous le feu des critiques alors que les conservateurs perdent des sièges (Image: . / PA)

« Nous avons maintenant l’hystérie sur le nouveau [covid] variante et s’orientent vers plus de restrictions, cela nous coûte des milliards de livres.

« Mais c’est pire parce que c’est un grand État, un grand État qui dépense beaucoup d’argent et gaspille d’énormes sommes d’argent pour des choses comme HS2

« Tout le monde est consterné par son comportement et ses priorités.

« Si nous ne le changeons pas maintenant, nous nous rapprochons de trop près pour les prochaines élections. »

Pendant ce temps, le résultat du North Shropshire perdant un siège qui était conservateur depuis sa création en 1832, a semé la consternation sur les bancs d’arrière-ban.

Une source a déclaré au Sunday Express que « des dizaines de lettres » au Comité de 1922 nécessaires pour déclencher un vote de confiance ont été préparées avec des députés envisageant de les envoyer pendant les vacances de Noël.

Et une journée à l’extérieur pour les députés conservateurs pour remonter le moral et encourager la constitution d’équipes au cours de la première semaine de janvier a été annulée à cause du covid.

Un député conservateur qui a remporté un siège du «mur rouge» du parti travailliste en 2019 a averti que M. Johnson faisait face à son «dernier coup de dés» et s’il ne pouvait pas améliorer la situation dans les trois mois suivant les élections locales de mai, «les gens vont simplement y aller fou ».

Les libéraux-démocrates ont remporté le siège du North Shropshire (Image: .)

Décrivant le sentiment parmi les députés, ils ont déclaré: « Si Boris ne fait pas attention, ce seront les derniers jours de Boris, ce seront ses 100 derniers jours, vraiment. »

Le Premier ministre a été humilié mardi lorsque 101 députés conservateurs ont refusé de soutenir l’introduction des laissez-passer Covid pour les boîtes de nuit et les grands événements en Angleterre.

Le député a déclaré que les habitants de Downing Street étaient « presque dans un sentiment de déni de la gravité de la situation » et semblaient « sans aucune idée ».

Cependant, le Red Waller a déclaré que la carrière de M. Johnson était « toujours récupérable », mais qu’il devait prendre des décisions importantes, audacieuses et difficiles, y compris un « nettoyage » de l’opération n ° 10.

Ils ont déclaré: « Si Boris construit une équipe compétente, il peut être le candidat compétent avec un peu de flair et le facteur X qu’il y apporte personnellement – c’est pourquoi ce n’est pas encore fini. »

La rébellion et l’élection partielle désastreuse – qui ont été déclenchées lorsqu’Owen Paterson a démissionné à la suite d’une controverse sur ses activités de lobbying – font suite à la controverse sur les partis organisés à Downing St et à Whitehall pendant le verrouillage et la dispute sur les deuxièmes emplois des députés.

La performance chancelante du gouvernement aurait fait craindre aux députés que les conservateurs ne perdent leur majorité aux prochaines élections et que Sir Keir Starmer du parti travailliste puisse conclure des accords avec les libéraux-démocrates et le SNP et devenir Premier ministre.

Owen Paterson a démissionné en raison d’une controverse sur le lobbying (Image: .)

Cependant, l’ancien secrétaire gallois Alun Cairns a souligné que M. Johnson avait l’habitude de faire des retours électoraux spectaculaires.

Il a déclaré : « Il ne fait aucun doute que ces deux semaines ont été difficiles. D’après les discussions que j’ai eues avec des collègues chevronnés, il ne fait aucun doute que le premier ministre reconnaît les défis.

« Sur le plan personnel, je pense que si quelqu’un peut renverser la situation actuelle, c’est Boris Johnson. Je me souviens avoir été membre du cabinet lorsque nous avons obtenu 8,8 % aux élections européennes avant que Boris Johnson ne renverse la situation et n’obtienne une majorité écrasante aux élections générales.

Il y a de fortes spéculations que David Canzini, largement considéré comme un talent clé chez CTF Partners du gourou des élections Lynton Crosby, pourrait être amené à Downing St pour imposer l’ordre.

M. Cairns a déclaré: « Je me souviens de David Canzini lorsqu’il travaillait pour le parti conservateur [and] sa discipline et sa prévoyance étaient excellentes dans les moments difficiles et s’il rejoignait l’équipe, il serait un grand atout.

Un ancien ministre du cabinet a déclaré que le point de vue de « la plupart des hauts dirigeants du parti est que l’opération n ° 10 n’est pas adaptée à l’objectif », mais ils ont également fait pression pour des politiques plus typiquement conservatrices.

Alun Cairns a déclaré que le Premier ministre était bon pour les retours électoraux (Image: .)

Avertissant que les problèmes auxquels le parti est confronté pourraient concerner « plus que les affaires d’Owen Paterson et les fêtes de Downing St », ils ont déclaré : « Je pense qu’il peut également y avoir des inquiétudes quant à ce qui ressemble à des politiques non conservatrices qui sont mises en œuvre. »

Une préoccupation majeure est l’augmentation « très régressive » des cotisations à l’assurance nationale qui commencera en avril, ce qu’ils considèrent comme une « énorme erreur ».

« Ça devrait disparaître », ont-ils dit. « Mais il doit y avoir un retour à ce qui pourrait vraiment être considéré comme le genre de politiques que vous attendez d’un gouvernement conservateur. »

Le député du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, qui a succédé au parti travailliste en 2010 et a depuis porté sa majorité à 20 400, a déclaré que les électeurs de l’élection partielle étaient consternés par le manque de politiques conservatrices claires.

Il a déclaré : « L’électorat a envoyé un message fort. Ce sont des conservateurs et ils sont désespérés.

« Ce sont des gens naturellement enclins à la prudence et ils sont désespérés. »

Un député ayant une connaissance approfondie du North Shropshire a déclaré que Neil Shastri-Hurst – un avocat qui a servi comme médecin dans le Royal Army Medical Corps – était le « mauvais candidat » pour combattre le siège rural.

Un site Web d’information local a titré « Les conservateurs choisissent l’avocat de Birmingham comme candidat » lorsque M. Shastri-Hurst a remporté l’investiture. Son profil sur la page Web des conservateurs d’Edgbaston le décrit comme « né et élevé à Birmingham ».

Le député a déclaré: « Même si Birmingham se trouve dans les West Midlands et pas trop loin du North Shropshire, c’est un monde à part. »

Un conservateur d’arrière-ban a souligné à quel point la controverse sur les partis de Downing St avait nui à la réputation du Premier ministre, affirmant qu’ils avaient refusé les récentes invitations à prendre un verre au n ° 10 « parce que je ne pense pas qu’il soit approprié de boire au n ° 10 quand nous ‘ mettre des restrictions sur les libertés des personnes ».

Le député a été alarmé par le fait que le Premier ministre avait été photographié à Downing Street en train de poser des questions dans un quiz de Noël alors que la capitale était soumise à des restrictions de niveau deux. Bien que le quiz ait été mené en ligne, de nombreux membres du personnel sont restés dans le bâtiment pour y participer.

Le député a déclaré: « C’est soit une arrogance à couper le souffle, soit une stupidité à couper le souffle, qui ne vont pas attirer les électeurs conservateurs. »

Le PM a fait un quiz de Noël pendant le verrouillage de l’année dernière (Image: .)

Exprimant le regret que les ministres n’aient pas empêché les récentes débâcles, ils ont déclaré : « Ce qui m’a déçu, c’est que le cabinet ait permis que toutes ces choses se produisent. Pourquoi personne n’a dit quelque chose ?

Ils doutaient qu’un membre du gouvernement puisse succéder à M. Johnson en tant que Premier ministre car « ils n’ont pas arrêté la folie au n ° 10 ».

Ils ne pensaient pas que M. Johnson réussirait à remettre son gouvernement sur les rails dans les semaines à venir car « je ne pense tout simplement pas que Boris va changer ».

Cependant, Will Tanner, directeur du groupe de réflexion conservateur respecté Onward, affirme que si la perte du North Shropshire est une « erreur non forcée préjudiciable », ce n’est « pas nécessairement la chute du premier domino » et M. Johnson peut toujours s’en remettre.

M. Tanner insiste sur le fait que les électeurs conservateurs sont plus unis que les partisans travaillistes dans des domaines clés et que les prochaines élections restent à perdre pour les conservateurs.

Il soutient que le gouvernement doit se concentrer sur la mise en œuvre du programme de mise à niveau. Il devrait énoncer des plans clairs dans les semaines à venir dans un livre blanc tant attendu supervisé par Michael Gove, secrétaire d’État à la mise à niveau, au logement et aux communautés.