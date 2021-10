Accueil chaleureux d’Abu Dhabi aux voyageurs indiens ! Comment profiter des attractions touristiques de la capitale des Émirats arabes unis grâce à l’Abu Dhabi Green Pass

Afin de faciliter l’entrée des voyageurs indiens, le DCT Abu Dhabi a défini un processus simple permettant aux touristes de vérifier leur certificat de vaccination international ou leur document d’exemption de vaccination.

Les voyages mondiaux reprennent avec les voyageurs indiens ! De toute évidence, la demande refoulée de voyages internationaux ne connaît pas de frontières, ce qui présente l’aspect curieux de l’exploration et de la découverte ardentes d’expériences immersives d’un voyageur. Les voyages à l’étranger connaissent progressivement une hausse malgré la pandémie. Pour les voyageurs indiens, Abu Dhabi a toujours été l’une des destinations de loisirs populaires et sûres.

Dans l’éventail des voyages que l’on considère du point de vue d’Abou Dhabi, l’Inde constitue le deuxième plus grand marché source international d’Abou Dhabi, un fait validé par Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif du tourisme et du marketing chez DCT – Abu Dhabi, comme il le dit à FinancialExpress. .com : « Nous, au ministère de la Culture et du Tourisme – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) sommes incroyablement heureux d’accueillir désormais tous les touristes et résidents entièrement vaccinés en provenance d’Inde, sans mesures de quarantaine. »

Il ajoute : « Aujourd’hui, Abou Dhabi est reconnue comme l’une des villes les plus sûres au monde, comme l’indique l’indice des villes les plus sûres 2021 de l’Economist Intelligence Unit, qui classe Abou Dhabi comme la » ville la plus sûre du Moyen-Orient et d’Afrique « . «

Comment Abu Dhabi attire les voyageurs indiens

Dans cette interaction exclusive avec FinancialExpress.com, Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif du tourisme et du marketing chez DCT Abu Dhabi, explique : « La sécurité et l’hygiène ouvrant la voie à la nouvelle vague de voyages, les rapports de l’industrie suggèrent que les voyageurs indiens sont optimistes et cherchent transporter des destinations internationales une fois que le voyage reprend. Abu Dhabi a mis en place des procédures de sécurité COVID-19 de classe mondiale, y compris la certification Go Safe pour les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie ainsi qu’un programme de vaccination accéléré, qui a enregistré un taux de vaccination de 90% dans la capitale des Émirats arabes unis. Ces mesures de précaution ont permis à l’émirat de protéger ses citoyens, résidents et visiteurs, et de maintenir un très petit nombre de cas positifs tout au long de la pandémie, prouvant le succès de notre approche de la santé et de la sécurité publiques, qui reste au cœur de la politique d’Abu Dhabi. ordre du jour. «

Notamment, Abou Dhabi a réussi à élargir les offres de voyages en 2020 malgré les défis posés par la pandémie et il en va de même en 2021. Cela va dans le sens d’une augmentation des activités touristiques pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

Le processus simple d’Abu Dhabi pour permettre aux touristes de vérifier les certificats de vaccination internationaux

Afin de faciliter l’entrée des voyageurs indiens, le DCT Abu Dhabi a défini un processus simple permettant aux touristes de vérifier leur certificat de vaccination international ou leur document d’exemption de vaccination.

En termes simples, cela permettra aux visiteurs de profiter en toute sécurité de la diversité des expériences et des attractions de la capitale des Émirats arabes unis grâce au Green Pass d’Abu Dhabi. Ils peuvent désormais enregistrer leur certificat de vaccination ou leur exemption de vaccin dans leur pays d’origine via l’application Smart de l’Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté (ICA) ou via le site Web officiel du gouvernement, pour vérification préalable, jusqu’à 48 heures avant la date de leur voyage.

Une confirmation sera reçue par SMS et comprendra un lien vers l’application ALHOSN, qui doit être téléchargée avant le voyage. L’application ALHOSN affiche le statut de vaccination des utilisateurs et les résultats des tests PCR, nécessaires pour activer le Pass vert d’Abu Dhabi.

À leur arrivée, les voyageurs recevront un numéro d’identification unifié de l’immigration de l’aéroport, via l’application ou le site Web ICA Smart ; cela est nécessaire pour terminer l’enregistrement sur l’application ALHOSN.

Après un test PCR à l’aéroport, les visiteurs peuvent activer le Green Pass, leur permettant d’accéder à tous les espaces publics de l’émirat.

Pour la plupart des voyageurs indiens, il est maintenant temps de consulter leurs listes de voyages et de se préparer pour des voyages mondiaux en toute sécurité et de débloquer des expériences culturelles à travers le continent.

