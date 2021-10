Accueille les jeux qui utilisent la blockchain et les NFT

Image : Jeux épiques / Kotaku

Epic Games et son PDG Tim Sweeney sont prêts à laisser des jeux utilisant la technologie blockchain et les NFT sur son magasin PC, même si les NFT continuent d’être critiqués pour être une arnaque géante qui brûle la planète et remplie d’arnaqueurs. Cela fait suite à la décision de Valve de supprimer et d’interdire tous les jeux qui utilisent les NFT et la technologie blockchain. Cela fait également suite à des déclarations antérieures du PDG d’Epic selon lesquelles Epic ne toucherait pas aux NFT en raison d’escroqueries.

Epic Games a déclaré à The Verge que, bien qu’il puisse y avoir certaines limitations, il est ouvert à travailler avec des développeurs qui souhaitent utiliser la technologie blockchain, les NFT et les crypto-monnaies dans les jeux qui pourraient apparaître sur la vitrine numérique de l’éditeur.

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a tweeté une déclaration à la suite de la publication par The Verge d’un article sur l’intérêt de son entreprise à autoriser la technologie NFT sur sa vitrine, déclarant que « Epic Games Store accueillera les jeux utilisant la technologie blockchain à condition qu’ils respectent les lois pertinentes, divulguent leurs termes, et sont classés par âge par un groupe approprié.

Les gens ont rapidement souligné que cela semblait contredire directement les déclarations de Sweeney publiées via Twitter le mois dernier. Dans ces tweets précédents, le PDG a déclaré qu’Epic ne toucherait pas aux NFT car « tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange insoluble d’escroqueries, de fondations technologiques décentralisées intéressantes et d’escroqueries ».

Maintenant, quelques semaines plus tard, il semble qu’Epic et son PDG soient en fait totalement ouverts aux NFT. Mais ne vous inquiétez pas, Sweeney avait une explication à cette contradiction. Pas une bonne explication, remarquez.

Selon Sweeney, lui et Epic font une distinction entre l’entreprise en tant que développeur de jeux et en tant qu’entreprise technologique. Ainsi, alors que le développeur de jeux Epic ne touchera jamais aux NFT (du moins, pour l’instant…), la version d’Epic pour les entreprises de technologie est ouverte et prête à faire des affaires avec les développeurs et les créateurs de blockchain.

Est-ce que ça a du sens? Pas vraiment!

Il semble que Sweeney veuille avoir son gâteau NFT et le manger aussi. Et s’il est vrai qu’il a ouvertement critiqué les NFT et la technologie blockchain sur Twitter, cela ne change rien au fait que l’entreprise dont il est PDG est toujours ouvertement encline à laisser des jeux infusés NFT dans leur vitrine. Cela ressemble presque à un cas où Epic veut faire ce que Valve ne fera pas, car l’éditeur continue de rivaliser avec Steam de toutes les manières possibles.

Et bien que je sois heureux de voir Steam faire face à la concurrence et que je pense que l’année dernière a déjà montré la valeur de ladite concurrence (comme Valve améliore Steam plus que d’habitude), je ne pense pas qu’Epic doive porter le flambeau des NFT juste parce que Valve ne le fera pas.