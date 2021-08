Accumulation de Bitcoin en jeu, similaire à la mi-2018 ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Il y a eu pas mal de prises de bénéfices depuis que les prix du Bitcoin ont dépassé 42 000 $ au cours du week-end. L’actif a baissé de 9% depuis lors, et le comportement en chaîne peut être analysé pour obtenir une meilleure perspective du sentiment général du marché.

C’est exactement ce que fait le fournisseur d’analyses Glassnode dans son dernier rapport sur la chaîne. La question clé est de savoir s’il s’agit d’un “ralliement d’incrédulité”, où tout le monde doute de la nouvelle tendance haussière, ou simplement d’un rallye de soulagement baissier dans une tendance baissière plus longue, a-t-il déclaré.

Les chercheurs ont déclaré que l’accumulation se produit et que sa structure semble similaire à celle du marché baissier de 2018.

Les données sur la chaîne #Bitcoin démontrent qu’un modèle d’accumulation est en jeu, dont la structure est similaire à celle du début de la mi-2018. Une différence clé en 2021 est que 10 % d’offre en plus est détenue par les détenteurs à long terme, donc cela commence à partir d’une base plus élevée. En savoir plus dans The Week On-chain👇https://t.co/9ONMvYl1kS pic.twitter.com/x1XdjfVVKi – glassnode (@glassnode) 3 août 2021

Les mineurs s’accumulent, les échanges se délestent

Glassnode a noté qu’il y a eu un volume extrêmement important de pièces de monnaie sortant des échanges au cours de la semaine dernière. Le taux a atteint plus de 100 000 pièces par mois en sorties, un pic sans précédent depuis novembre de l’année dernière avant que BTC ne retrouve son précédent record de 20 000 $. Cela a fait chuter le solde des échanges à son plus bas niveau en plus de trois ans à 13%.

Les sorties de change sont considérées comme haussières car les pièces sont retirées de l’endroit où elles peuvent être facilement liquidées à la hâte.

La recherche a également noté que la quantité de Bitcoin détenue sur des adresses stockant entre 100 et 10 000 BTC a atteint 9,23 millions de Bitcoin pour la toute première fois. Il y a eu une augmentation notable du nombre d’adresses actives fin juillet, les entités BTC actives augmentant de 30% à 325 000.

Il y a eu une augmentation des bénéfices réalisés au cours de la semaine dernière avec plus de 2 milliards de dollars de bénéfices réalisés, ce qui suggère qu’une partie du marché a dépensé ses pièces rentables.

En examinant l’activité des mineurs, le rapport a révélé que le volume de transfert net des mineurs vers les bourses avait atteint un plancher inférieur à 100 BTC par jour de la mi-juillet à la fin juillet. Au cours de la semaine dernière, il a augmenté de 3 fois, ce qui reflète la résilience du marché minier du Bitcoin. La moitié des mineurs ont été contraints de fermer récemment, ce qui signifie que l’autre moitié peut s’accumuler deux fois plus vite.

Glassnode a conclu que le marché est revenu à la macro-accumulation presque immédiatement après la vente massive de mai, ajoutant : “En tant que tel, il semble que le HODLing et l’accumulation soient la tendance dominante la plus probable sur le marché en chaîne.”

Perspectives de prix Bitcoin

Au moment de mettre sous presse, BTC était toujours en retrait, en baisse de 3,5% supplémentaires sur la journée à 38 500 $. Il y a un support mineur juste au-dessus de 37 000 $, mais une chute en dessous pourrait voir tous les gains récents anéantis et un retour à la zone de 34 000 $.

Le rallye de soulagement baissier mentionné par Glassnode pourrait être sur le point de se dérouler.

