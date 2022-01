Accusation de mise en danger d’enfants de Jana Duggar : développement majeur réalisé

L’affaire de mise en danger des enfants de Jana Duggar a été réglée en dehors du tribunal avant sa date d’audience prévue le 10 janvier, selon plusieurs rapports. La fille aînée de 19 Kids and Counting, 31 ans, avait déjà été citée pour délit en septembre dans l’Arkansas, mais la nouvelle de l’accusation a été annoncée publiquement en décembre, un jour après que son frère, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’avoir reçu et détenu des relations sexuelles avec des enfants. abuser des matériaux.

Jana avait déjà plaidé non coupable de l’accusation, et bien que les détails de son règlement n’aient pas encore été rendus publics, la personnalité de TLC ne comparaîtra plus devant le tribunal la semaine prochaine. Jana s’était déjà rendue sur Instagram le mois dernier pour expliquer que ce qui s’était passé était un simple « accident » alors qu’elle faisait du baby-sitting. « Je ne partage cela que parce que les médias se sont bien amusés avec tout cela », a écrit l’ancienne star de Counting On dans son histoire. « Je préfère une vie plus privée, mais je sais que mon nom de famille signifie que tout ce que je fais est ouvert à la critique et à l’intérêt du public, surtout pendant cette période. »

Jana a poursuivi : « Les faits bruts : j’étais en train de faire du baby-sitting il y a quelques mois lorsqu’un des enfants est sorti seul. Un passant qui a vu l’enfant a appelé la police. Cela a entraîné une citation écrite, ainsi qu’un suivi avec l’enfant. l’aide sociale qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident et que l’enfant était indemne. Ils ont reconnu qu’il s’agissait d’un cas où un enfant s’était glissé hors de la maison lorsque vous lui tourniez le dos un instant. Tout s’est passé si vite et était effrayant.

La fille de Duggar a conclu en remerciant les forces de l’ordre qui se sont occupées de la situation, notant qu’elle était « juste bouleversée par [herself] » pour l’avoir laissé se produire, bien que tout se termine » en toute sécurité » pour tout le monde. La sœur cadette de Jana, Jessa Duggar Seewald, est également venue à sa défense, qualifiant cela » d’erreur innocente » dans une déclaration qu’elle a publiée sur Instagram Stories.

« Elle faisait du baby-sitting et l’un des enfants s’est glissé par la porte sans se faire remarquer, mais cela s’est terminé sans encombre », a écrit Jessa. « Ça aurait pu arriver à n’importe qui. » Elle a continué à blâmer les « circonstances familiales actuelles » pour l’hyper-accent mis sur le statut juridique de sa famille en ce moment, défendant sa sœur comme « l’une des femmes les plus incroyables » qu’elle connaisse. « Faites-moi une faveur – donnez une pause à la fille, et vous tous, humains parfaits, recommencez à vivre votre vie », a ajouté la personnalité de la réalité.