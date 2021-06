Accusations rejetées contre une mère noire qui a laissé ses enfants à la maison pour travailler .

Les accusations ont été rejetées contre la mère de l’Ohio qui a été arrêtée pour avoir laissé ses enfants seuls dans une chambre de motel alors qu’elle était au travail.

Comme le GRIO l’a signalé précédemment, Shaina Bell était au travail lorsque le père de ses enfants aurait prévenu la police de Liberty Township d’un motel 6 où les filles de 24 ans, âgées de 10 et 2 ans, attendaient la fin du quart de travail de leur mère.

Bell a informé les forces de l’ordre qu’elle avait généralement quelqu’un pour surveiller les filles toutes les heures pendant qu’elle travaillait dans un Little Caesars local.

Bell a été arrêtée à son travail et a plaidé non coupable de mise en danger d’enfants. WFMJ a rapporté que les enfants avaient été remis à leur père et qu’elle avait été libérée sous caution. Lorsque l’histoire a fait la une des journaux nationaux, beaucoup ont manifesté leur soutien à Bell, en faisant des dons via un GoFundMe de plus de 165 000 $.

Elle a déclaré à WKBN en février qu’elle avait l’intention d’utiliser l’argent pour acheter une maison pour sa famille et dans une récente mise à jour de la collecte de fonds, il semble qu’elle l’ait fait.

Les femmes sont damnées si elles le font ou damnées si elles ne le font pas. Restez à la maison avec vos enfants et recevez l’aide du gouvernement et vous êtes une lixiviation, allez travailler pour un salaire de misère et ne pouvez pas trouver de gardiennes cohérentes et allez en prison. https://t.co/9NJxEPgCFs – Ruben Gallego (@RubenGallego) 15 février 2021

Lors d’une audience préliminaire à la cour municipale de Girard mercredi matin, Bell a plaidé sans conteste deux accusations de conduite désordonnée et a été déclaré non coupable, comme l’a rapporté WKBN.com.

« Lorsque l’affaire s’est posée, j’ai été personnellement offensé que cette jeune femme ait été arrêtée et emmenée en prison au lieu de simplement recevoir une convocation. Cela n’aurait jamais dû arriver. Les personnes ayant commis des infractions plus graves ne sont pas emprisonnées pour le moment », a déclaré le juge. Jeffrey Adler Mercredi au tribunal. « D’après tout ce que je sais sur l’affaire, cela aurait pu être traité de manière très différente. Je pense que Miss Bell a appris une leçon ici.

Représentant de l’Arizona Ruben Gallego (D) a partagé l’histoire de Bell sur Twitter en février et a appelé les normes impossibles en place pour les mères qui espèrent subvenir aux besoins de leurs enfants sans jugement de l’extérieur.

“Les femmes sont damnées si elles le font ou damnées si elles ne le font pas”, a tweeté Gallego. “Restez à la maison avec vos enfants et recevez l’aide du gouvernement et vous êtes une lixiviation, allez travailler pour un salaire de misère et ne pouvez pas avoir de gardiennes cohérentes et aller en prison.”

Chef de label contrôle qualité Pierre « Pipi » Thomas a également commenté l’histoire, réfléchissant à des moments où sa propre mère a été forcée de vivre des situations similaires. Il a été répertorié comme le principal donateur de la campagne GoFundMe de Bell, organisée par un membre de la communauté, Danielle Hosey.

« Quelqu’un me donne cette information de jeune femme. Ma mère devait faire la même chose quand nous étions jeunes, pas à cause de problèmes d’abandon, c’est parce que les gens n’ont pas les moyens de faire garder leurs enfants en travaillant dans une pizzeria. Elle ne traînait pas dans un club. Elle était au travail », a écrit le responsable du label hip-hop.

Pee a fait un don de 10 000 $ pour aider à fournir un logement permanent et des soins à Bell et à ses enfants. Selon la collecte de fonds en ligne, Hosey a lancé la page pour aider la famille Bell à long terme.

« Cette campagne a été créée pour aider Shaina et ses enfants à réunir les fonds dont ils ont besoin pour obtenir un logement permanent et sûr. Tout ce qui est collecté ira directement à l’établissement d’un foyer sûr et permanent pour Shaina, Faith, Jai’Sean et Jade », a déclaré la page.

« Nous comprenons que tout le monde a une histoire et nous sommes reconnaissants que vous écoutiez la nôtre. Du fond du cœur, nous apprécions non seulement les contributions financières, mais aussi l’effusion de soutien sous forme de paroles aimables et de compréhension. »

Le juge Jeffrey Adler a déclaré mercredi devant le tribunal que le cas de Bell aurait dû être traité par les services à l’enfance.

Rapports supplémentaires de DeMicia Inman.

