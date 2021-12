Accusé d’avoir menti à la police, Jussie Smollett prend la parole

Jussie Smollett a comparu lundi à la barre des témoins lors de son procès pour avoir organisé une attaque raciste et homophobe contre lui-même et avoir menti à la police de Chicago à ce sujet.

L’acteur qui a joué dans l’émission télévisée « Empire » devrait partager son récit de ce qui s’est passé en janvier 2019 pour tenter de réfuter le témoignage préjudiciable de deux frères qui ont témoigné la semaine dernière. Ils ont dit que Smollett, qui est gay et noir, avait orchestré le canular pour obtenir de la publicité, leur donnant 100 $ pour des fournitures et leur demandant de mettre un nœud coulant autour de son cou et de crier des insultes homophobes. Ils ont également déclaré que Smollett leur avait payé 3 500 $ pour le réaliser.

Les avocats de la défense ont suggéré que les frères, qui sont noirs, étaient motivés pour accuser Smollett d’avoir organisé le canular parce qu’ils ne l’aimaient pas et ont ensuite vu une opportunité de gagner de l’argent. Ils ont suggéré qu’après les frères, Abimbola et Olabingo Osundairo, ont été interrogés par la police sur l’attaque présumée, ils ont demandé à Smollett 1 million de dollars chacun pour ne pas témoigner contre lui au procès.

Les avocats de Smollett ont également fait valoir que la police de Chicago s’est précipitée pour rendre un jugement lorsqu’elle a porté des accusations contre Smollett, et a suggéré qu’une troisième personne pourrait avoir été impliquée dans l’attaque.

À la barre des témoins lundi, Smollett a expliqué au jury comment il avait grandi dans une famille unie de six enfants et avait commencé à jouer en tant qu’enfant acteur avant de se lancer davantage dans la musique. Il a dit qu’il « s’est réconcilié avec ma sexualité » au début de la vingtaine, lorsqu’il s’est impliqué dans des organisations caritatives, notamment un groupe qui lutte contre le sida dans la communauté noire.

Il a dit qu’il avait auditionné pour un rôle dans « Empire » d’un chanteur gay parce qu’il n’avait jamais vu un homme noir dépeint de cette façon. À la saison cinq, Smollett a déclaré qu’il était payé 100 000 $ par épisode.

Smollett a déclaré avoir rencontré Abimbola Osundairo en 2017 dans un club, où il a appris qu’Osundairo travaillait également sur le tournage de « Empire ». Il a déclaré que les deux hommes avaient consommé de la drogue ensemble et se sont rendus dans des bains publics, où Smollett a déclaré qu’ils « s’étaient embrassés ». Au fil du temps, il a déclaré que les deux hommes avaient consommé davantage de drogues ensemble et avaient participé à des actes sexuels ensemble. Osundairo a déclaré la semaine dernière que lui et Smollett n’avaient pas eu de relations sexuelles.

Smollett a témoigné qu’il avait rencontré le frère d’Abimbola, Olabingo, mais qu’ils n’avaient pas parlé et « il m’a un peu fait flipper ». Il a déclaré qu’Abimbola Osundairo donnait l’impression que les hommes avaient besoin de « se faufiler » lorsqu’ils étaient ensemble autour de son frère. Smollett a déclaré qu’il n’avait jamais fait confiance à Olabingo Osundairo.

Les procureurs affirment que Smollett a organisé l’attaque parce qu’il n’était pas satisfait de la réponse du studio « Empire » au courrier haineux qu’il a reçu. La lettre comprenant un dessin d’un bonhomme accroché par un nœud coulant, avec une arme pointée dessus, et le mot « MAGA » – une référence apparente au slogan du président Donald Trump de l’époque, « Make America Great Again ». Les frères Osundairo ont témoigné que Smollett leur avait dit de crier « c’est le pays MAGA » lors de la fausse agression.

Brett Mahoney, qui a produit « Empire » à Chicago, a déclaré plus tôt lundi que Smollett l’avait appelé après l’envoi du courrier haineux sur le plateau.

« Nous étions évidemment tous très contrariés par la lettre », a déclaré Mahoney, ajoutant que les forces de l’ordre avaient été contactées et que la lettre avait été remise aux autorités. Il a déclaré que Smollett avait accepté d’ajouter une sécurité sur le plateau, mais qu’il ne voulait pas que quelqu’un le suive chez lui car il pensait que c’était trop intrusif.

Lundi également, l’agent de sécurité Anthony Moore a déclaré qu’au moment de l’agression présumée, il avait vu une personne au sol au bout du bloc et deux hommes courir, dont l’un était blanc. Moore a déclaré avoir dit à la police ce qu’il avait vu, mais lorsqu’il a ensuite été interrogé par le procureur spécial, il s’est senti obligé de changer son histoire. Moore a déclaré qu’il avait signé une déclaration selon laquelle la personne était « peut-être » un homme noir, mais qu’il avait ressenti «une pression et avait menacé de publier quelque chose que je n’avais pas vu».

En contre-interrogatoire, Moore a déclaré qu’il n’avait vu l’homme que pendant une à deux secondes. Il a également dit qu’il pensait que les hommes s’amusaient et que les deux hommes riaient alors qu’ils passaient à côté de lui.

Smollett, 39 ans, est inculpé de six chefs de délit de conduite désordonnée pour avoir fait ce que les procureurs ont qualifié de faux rapport de police sur l’attaque présumée – un chef pour chaque fois qu’il a fait un rapport – à trois officiers différents. Le crime de classe 4 est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, mais les experts ont déclaré que si Smollett était reconnu coupable, il serait probablement placé en probation et condamné à effectuer des travaux d’intérêt général.

