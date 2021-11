Accusé de piratage, Twitter a également été impliqué dans le vol de crypto-monnaies d’une entreprise en 2019

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le hacker devra également répondre des crimes perpétrés en 2019, puisqu’il aurait participé au vol de fonds crypto d’une société basée aux Etats-Unis en utilisant des cartes SIM clonées aux gérants.

Un pirate informatique prétendument lié aux événements perpétrés contre Twitter en 2020 fera face à des accusations pour sa participation présumée au vol d’environ 785 000 $ US de crypto-monnaies en 2019, dont une entreprise qui fournit des solutions et des services d’échanges a été victime.

Cela a été rapporté par le département américain de la Justice (DOJ), qui a porté plainte contre Joseph James O’Connor, 22 ans, également connu sous le pseudonyme de « PlugWalkJoe », et d’autres conspirateurs, qui auraient cloné les cartes SIM de trois dirigeants. de la société touchée basée à Manhattan.

Selon les informations associées à l’affaire, les pirates informatiques ont utilisé les cartes SIM clonées pour accéder aux numéros de téléphone des victimes et rediriger toutes les communications vers les téléphones qu’ils possédaient. Grâce à cela, ils ont pu accéder aux comptes cryptographiques liés aux administrateurs de l’entreprise et ainsi mettre la main sur les fonds respectifs.

Selon les chiffres officiels, O’Connor et ses partenaires ont réussi à obtenir un total de 784 000 USD en fonds cryptographiques, qui se répartissent comme suit :

770,78 BCH

6 363,49 SLD

407.39 ETH

7 456 BTC

À cet égard, le rapport présenté par le DOJ se lit comme suit :

« Entre mars 2019 environ et mai 2019, Joseph James O’Connor, également connu sous le nom de« PlugwalkJoe », l’accusé, et ses co-conspirateurs ont perpétré un plan visant à utiliser des cartes SIM clonées pour effectuer des cyber-intrusions, afin de voler environ 784 000 $ en crypto-monnaie d’une société de l’industrie basée à Manhattan (« Société-1 »), qui, à tous les moments pertinents, a fourni une infrastructure de portefeuille et des logiciels associés pour les échanges dans le monde entier. »