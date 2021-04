accusé de violence domestique et persécuté par Interpol

Nouvelles connexes

Le célèbre golfeur argentin Ange ‘Pato’ Cabrera a été arrêté par le Police fédérale Brésilien tout en restant dans la ville de Rio de Janeiro, dans le luxueux quartier de Leblon, une zone pleine de manoirs et de plages paradisiaques où le golfeur a tenté de se cacher des autorités pour ne pas être capturé. Contre lui, il y a plusieurs plaintes de violence domestique par jusqu’à trois femmes différentes. Une de ces femmes serait Silvia Rivadero, mère des deux enfants du golfeur.

Le « Pato » Cabrera fait maintenant face à de très graves problèmes en raison de cette énorme accusation depuis les plaintes qui pèsent sur lui et pour lesquelles il a été recherché, non seulement par la police fédérale de Argentine et Brésil, mais aussi par Interpol, serait de la violence physique, de l’agression verbale et du simple vol. Si l’épreuve devant laquelle le golfeur sera soumis est couronnée de succès, cela pourrait signifier la fin de sa carrière professionnelle à l’âge de 51 ans et après plusieurs grands succès dans l’élite du golf.

Cependant, ces accusations ne s’arrêtent pas là, mais elles ont également été dénoncées par l’une de ces femmes qui avoue avoir été menacée de mort. Le «Pato» Cabrera, dans une situation extrême et acculé par les autorités comme il l’a été ces derniers mois, lui aurait dit: «Si je veux, je prendrai un avion et je te tuerai parce que je chie sur les juges». La situation menée par le joueur argentin est véritablement dantesque et laissera sans aucun doute à jamais une carrière considérée comme légendaire dans son pays.

‘Pato’ Cabrera lors d’un match Instagram (golchannel.la)

Champion en fuite

La chose la plus bizarre dans cette histoire, au-delà de l’énorme gravité des événements prétendument commis par ‘Pato’ Cabrera, c’est toute l’histoire de sa persécution par les autorités et qu’il a eu trois pays en attente de lui au cours des six derniers mois, le le temps qu’il a fallu pour s’échapper d’un endroit à un autre jusqu’à ce qu’il soit finalement capturé dans le célèbre quartier de Leblón à Rio de Janeiro. Pendant tout ce temps, Cabrera a pu voyager sur des vols privés, subir des opérations pour certaines blessures et même appeler ses victimes pour continuer à les menacer. De plus, il a également participé à des tournois de golf.

Comme l’a reconnu la justice argentine, pendant ces presque six mois, Cabrera aurait fait tout ce qu’un fugitif de justice ne devrait jamais faire. Au cours de ces mois, il a échappé à l’arrestation et a empêché le règlement de l’affaire. Le premier procès qui allait être ouvert contre le golfeur allait avoir lieu à la fin du mois de juillet 2020. Cependant, quelques jours avant, Cabrera a volé de Córdoba, en Argentine, pour Houston. On sait également que lors de son excursion, il est passé par Illinois et Miami. L’excuse qui a été donnée à l’époque par sa défense est qu’il allait jouer des tournois, mais ce qu’il a vraiment fait alors s’est caché là jusqu’à l’expiration de son visa de touriste. L’idée était de le capturer à son retour car il était déjà sur la « liste rouge » de la Interpol.

Cependant, Cabrera n’a pas seulement pu sortir de la États UnisAu lieu de cela, il s’est envolé pour le Brésil le 31 décembre pour poursuivre son évasion. Personne ne l’a arrêté dans le pays brésilien en affirmant qu’à ces dates, trop de gens passent par les aéroports et que les contrôles perdent de leur efficacité. À ce moment-là, le procureur Bettina Croppi a pris les rênes de l’affaire et a ordonné de mettre sur écoute les téléphones de Cabrera et de sa famille au cas où il y aurait des communications entre eux.

‘Pato’ Cabrera sur une pause Instagram (asocial.now)

Peu de temps après, on apprit que Cabrera avait été arrêté à Rio de Janeiro et que dans quelques jours il serait extradé vers l’Argentine pour être reçu dans une prison près de la ville de Cordoue par la police fédérale du pays. A ce moment-là, il sera jugé pour toutes les accusations portées contre lui par ses ex-partenaires Cecilia Torres Mana, Silvia Rivadero et Micaela Escudero.

Roi d’Augusta

Le cas de l’arrestation de «Pato» Cabrera n’est pas celui d’un autre golfeur, mais plutôt celui d’un grand champion qui à 51 ans pourrait voir la fin de sa carrière plus proche que jamais. Et tout, pour regarder le temps passer entre les barreaux de sa cellule pendant longtemps. C’est la fin qui attend un golfeur qui a pu ajouter deux grands parmi d’autres réalisations importantes.

Ángel Cabrera a l’honneur d’avoir deux ‘Majeurs dans son dossier, le US Open a remporté en 2007 et Maîtres d’Augusta qu’il a élevé lors de la saison 2009, juste un an avant le légendaire Phil Mickelson remportera le dernier de ses trois «Green Jackets». Grâce à ces réalisations, puisqu’il était le deuxième joueur latino-américain de l’histoire capable d’en gagner un gros, il est considéré comme l’un des meilleurs athlètes argentins de tous les temps, ainsi qu’une référence dans le monde du golf. Son partenaire dans cette prestigieuse liste de deux est aussi l’Argentin Roberto de Vicenzo, qui a gagné Puis Open Championship, les Britannique ouvert, en 1967.

‘Pato’ Cabrera avec sa veste verte d’Augusta Instagram (we.golf)

Avec ses deux victoires dans les grands tournois, les triomphes dans le Open d’Argentine, les Benson & Hedges Open international, les Championnat britannique de la PGA, les Centre-ville ouvert à Cordoue et Le Grenbier Classic. Il était également finaliste à l’Augusta Masters en 2013, lorsque la victoire est revenue à Adam Scott.

En dehors de Tournée européenne et de Tour de la PGA, compte 19 autres victoires, en plus d’avoir jusqu’à huit participations au Coupe du monde golf avec l’équipe nationale argentine, ce qui lui a permis de devenir une idole pour le pays. Cependant, maintenant toute cette carrière de succès tient à un fil qui se brisera tôt ou tard en laissant une légende très noire derrière lui.

Entouré de difficultés

Si une chose semble claire dans toute cette affaire de plaintes pour violence domestique, fuite de la justice, vols secrets et procès pour les accusations reçues, c’est que ce sera probablement la fin de la carrière d’Ángel Cabrera, un golfeur qui a pu toucher le ciel, mais qui a l’habitude de vivre près de l’enfer car sa vie a aussi été marquée par des difficultés et pas toujours par sa propre faute comme dans ce cas.

Le « Pato » Cabrera n’a pas eu la tâche facile même depuis son enfance, quand il était simplement Angel, un garçon qui a grandi dans une famille pauvre de Villa Allende, À Cordoue. Son père Miguel elle gagnait sa vie comme elle le pouvait en effectuant des réparations mineures pendant que sa mère était domestique. Cependant, à l’âge de quatre ans, ils se sont séparés et depuis lors, il a dû prendre soin de sa grand-mère paternelle. Il y est resté jusqu’à l’âge de 16 ans, date à laquelle il a déménagé pour vivre avec sa future compagne, Silvia Rivadero, 12 ans plus âgée que lui et qui avait déjà quatre enfants. Avec elle, il en eut deux autres, Frédéric et ange. Cependant, ils ne se sont jamais mariés et se sont officiellement séparés en 2009. Cabrera n’a pas eu de chance dans ses relations puisque avec les trois couples stables qu’il a eus, il a fini par se séparer.

Dans la dernière étape de sa carrière professionnelle, il a souffert d’importants problèmes physiques qui l’ont éloigné de son niveau habituel. Sa dernière grande victoire remonte à 2017 et au Défi Père / Fils PNC où il a joué avec son fils Ángel Cabrera Jr et depuis lors, sa vitrine de conquêtes n’a pas reçu plus de visites. De plus, pendant la durée de son évasion de la justice, le « Pato » Cabrera a subi une opération majeure au poignet pour tenter de mettre fin à une douleur qui le tourmentait depuis un moment et qui ne le permettait pas. pour jouer confortablement. Cependant, vous avez maintenant d’autres questions plus importantes à régler jusqu’à ce que vous puissiez recommencer à jouer un tournoi, si vous pouvez le refaire.

