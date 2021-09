Ace Frehley dit qu’il a été vacciné contre Covid 19 : « Je ne veux pas attraper » cette maladie

Lors d’une apparition dans l’épisode d’hier (jeudi 16 septembre) de SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, original EMBRASSER guitariste As Frehley dit qu’il a été en contact avec Paul Stanley et Gène Simmons dans les jours qui ont suivi leur diagnostic de COVID-19. « J’ai parlé à Paul, et il m’a dit qu’il était complètement déconcerté [as to how he got infected], ” As dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “La minute où j’ai entendu qu’il l’avait, je l’ai mis la main sur lui. La minute Gène je l’ai eu, je l’ai attrapé. Gène m’a envoyé une vidéo de lui avec une infirmière, lui disant qu’il va bien. Ils ont suivi les directives. Paul va, ‘Je suis complètement déconcerté, As. Je n’ai aucune idée de comment je l’ai eu. Il était coincé dans un hôtel en Pennsylvanie. J’ai dit, ‘Soyez prudent.’ Parce que je pensais qu’il allait peut-être retourner à LA, j’ai dit : ‘Vous avez de jeunes enfants à la maison.’ Il dit : ‘Non. Je dois me mettre en quarantaine. Mais pour autant que je sache, ils ont repris la route… Alors ils s’en sont remis assez vite. Certaines personnes s’allongent pendant des semaines. Mon cousin a un ranch à Dallas et il a attrapé le virus delta, et il a été parqué pendant 11 jours. Et il a dit que c’était comme la grippe sous stéroïdes. C’est quelque chose que je ne veux pas obtenir.

“Mais j’ai été vacciné”, a-t-il révélé. “Je prends mes vitamines. Je fais de l’exercice. Ma nouvelle petite amie est entraîneure personnelle, en plus d’être institutrice et graphiste. Alors je mange bien. Elle me maintient en pleine forme. Je suis descendu à 198 [pounds], qui est le plus mince que j’ai été depuis – je ne m’en souviens pas.”

Frehleytournée aux États-Unis en tant qu’acte de soutien pour Alice Cooper est prévu pour le lancement le 18 septembre au Bank of New Hampshire Pavilion à Gilford, New Hampshire. Ce sera la première fois Frehley a pris la route depuis la pandémie.

Frehleyle groupe de comprend des guitaristes Ryan Cook et Jérémy Asbock, bassiste Philippe Shouse et batteur Matt Starr.

Lorsque Astournée avec Alice a été annoncé pour la première fois en mai, Frehley a déclaré dans un communiqué : « J’ai connu Alice depuis plus de 30 ans. Nous sommes de bons amis, et nous avons fait de nombreuses tournées ensemble et nous nous sommes toujours amusés. Nos racines musicales sont très similaires, et la combinaison de nos deux groupes en fait un grand événement que personne ne voudra manquer. Être absent de la route pendant plus d’un an à cause de la pandémie a été difficile pour tout le monde dans l’industrie de la musique, et j’ai vraiment hâte de voir tous les fans heureux, en bonne santé et prêts à bouger.”

En décembre dernier, Frehley Raconté Parler métal en direct qu’il commencerait à enregistrer son prochain album entièrement original “après le Nouvel An”. Le dossier sera le suivi de “Astronaute”, qui a été publié en octobre 2018 via eOne. As met tout en œuvre pour le studio nouvellement construit dans sa nouvelle maison du New Jersey.

Au début de l’année dernière, Frehley dit au Canada iHeart Radio qu’il n’a “écrit qu’environ trois chansons” pour son prochain LP, et il a ajouté qu’elles n’étaient “pas terminées”. Il a dit : “Maintenant que je suis [living] sur la côte est [after moving to New Jersey from Southern California], mon ingénieur n’habite qu’à une heure de chez moi, Alex Salzman, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce dernier disque, et il a aussi beaucoup joué de la basse, donc ça va être encore plus facile, ‘Origines Vol. 3’ et la prochaine [original] enregistrer.”

Frehleyla dernière version de était “Origines Vol. 2”, la suite de sa collection 2016 de reprises qui ont inspiré l’ancien EMBRASSER guitariste.

Simmons co-écrit deux morceaux sur “Astronaute”, “Sans toi je ne suis rien” et “Vos désirs sont des ordres”, dont ce dernier comporte également Simmonsjoue de la basse.

