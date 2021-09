Ace Frehley dit qu’il est en bons termes avec Paul Stanley et Gene Simmons, n’exclut pas une réunion de baiser

Original EMBRASSER guitariste As Frehley a de nouveau dit qu’il était prêt pour une réunion du groupe d’origine, mais seulement si le prix est juste. Lors d’une comparution plus tôt aujourd’hui (jeudi 16 septembre) sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, Frehley a déclaré à propos des chances qu’il joue avec ses anciens camarades de groupe: “Tout est possible – j’ai toujours dit cela. C’est la première question que tant de gens m’ont posée au fil des ans:” Envisageriez-vous de faire un EMBRASSER réunion?’ J’ai dit : ‘Je n’ai jamais fermé la porte sur quoi que ce soit.’ Si l’argent est juste et qu’il m’est présenté de la bonne manière, tout peut arriver.

« Je suis en bons termes avec Paul [Stanley, guitar/vocals] et Gène [Simmons, bass/vocals], ce qui est bien, car nous avons créé quelque chose de vraiment spécial au début des années 70 qui a survécu à tant d’autres groupes. Et que Dieu les bénisse. Ils le font toujours; Je le fais toujours. Pierre [Criss, drums] est toujours là. je ne sais pas trop pourquoi Pierre n’avait pas tourné autant que moi au fil des ans, mais c’est ce que c’est.”

Au cours des trois années écoulées depuis EMBRASSER a annoncé son “Fin de la route” tournée d’adieu, les fans se sont demandé ouvertement si les membres originaux Frehley et Criss seraient impliqués dans le trek, surtout compte tenu de l’apparente bonne volonté récente entre Stanley et Simmons et Frehley. Asla dernière collection de matériel original de, “Astronaute” — un titre suggéré par Simmons lui-même – a présenté deux chansons que le couple a écrites ensemble, et le duo a effectué une tournée conjointe d’été 2018 en Australie, après quoi Frehley a licencié son groupe d’accompagnement solo et a embauché Simmons‘s.

Il y a trois ans, Frehley a déclaré à VintageRock.com que “la seule façon” pour laquelle il “envisagerait sérieusement” de participer à “Fin de la route” est « si je reprenais mon maquillage, mon costume et mon personnage – que j’ai conçu ». Il a ajouté que le courant EMBRASSER guitariste Tommy Thayer “n’est pas un mauvais guitariste, mais il imite essentiellement tout ce que j’ai écrit et essaie d’imiter mon personnage. Il le fait depuis 15 ans”, a-t-il déclaré. “Mais la réalité est que je suis le gars d’origine. Et personne ne peut vraiment copier la façon dont je joue de la guitare.”

On lui a demandé s’il envisagerait toujours de participer à la tournée s’il Criss n’était pas impliqué, As a dit : « Je pense que ce serait bien si Pierre était impliqué. De toute évidence, à ce stade de sa vie, il ne serait pas en mesure de faire un spectacle de deux heures. Mais je peux voir si nous avons trouvé une situation où Pierre est sorti à la fin et a fait trois ou quatre chansons — chanté ‘Beth’, fait ‘Diamant noir’ et quelques autres, je pense que ce serait amusant.”

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Simmons et Stanley, aux côtés des ajouts de groupes ultérieurs, Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Criss et Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

(Merci: Bob Suehs de l’expérience Rock N Roll)

