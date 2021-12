Ace Frehley et Vinnie Vincent apparaîtront au Creatures Fest de Nashville

As Frehley et Vinnie Vincent font partie des artistes programmés à Fête des créatures 2022, qui aura lieu le week-end du Memorial Day, du 27 au 29 mai 2022 à Nashville, Tennessee. Les autres artistes du Creatures Fest incluent RENARDE, ÉMEUTE CALME, ENUFF Z’NUFF, Jean Corabi, RETOUR DE LA COMETE et JOLI GARÇON FLOYD. Des informations plus détaillées, y compris les billets et l’hôtel hôte, seront disponibles début janvier 2022.

Frehley, membre fondateur de EMBRASSER, a récemment déclaré qu’il était partant pour une réunion du groupe d’origine, mais seulement si le prix est correct. Lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », Frehley a déclaré à propos des chances qu’il joue avec ses anciens camarades de groupe : « Tout est possible – j’ai toujours dit ça. C’est la première question que tant de gens m’ont posée au fil des ans : « Considéreriez-vous EMBRASSER réunion?’ J’ai dit : ‘Je n’ai jamais fermé la porte sur quoi que ce soit.’ Si l’argent est juste et qu’il m’est présenté de la bonne manière, tout peut arriver.

« Je suis en bons termes avec Paul [Stanley, guitar/vocals] et Gène [Simmons, bass/vocals], ce qui est bien, car nous avons créé quelque chose de vraiment spécial au début des années 70 qui a survécu à tant d’autres groupes. Et que Dieu les bénisse. Ils le font toujours ; Je le fais toujours. Pierre [Criss, drums] est toujours là. je ne sais pas trop pourquoi Pierre n’avait pas tourné autant que moi au fil des ans, mais c’est ce que c’est. »

Vincent – qui était membre de EMBRASSER lorsque le groupe s’est « démasqué » publiquement en 1983 – a fait plusieurs apparitions publiques en 2018 après avoir passé les deux décennies précédentes hors de la vue du public.

En 1983, EMBRASSER écrit et publié « Lèche-le » — leur premier album sans maquillage — un enregistrement sur lequel Vincent a co-écrit huit des 10 chansons, y compris la chanson titre, qui reste un incontournable des performances live du groupe à ce jour.

Malgré le succès de l’album, Vincent a été licencié par EMBRASSER après le « Lèche-le » cycle de tournée a pris fin, prétendument en raison d’un différend sur les termes de son contrat de travail avec le groupe et les redevances. De là, Vincent fondé L’INVASION DE VINNIE VINCENT, qui a enregistré deux albums.

En 1996, Vincent a sorti un EP solo, « Euphorie », qui comprenait les voix de l’ancien VVI chanteuse Fleischman et inclus du matériel de sessions enregistrées vers 1990. Peu de temps après, Vincent disparu de l’œil du public et est resté hors de la grille pendant plus de deux décennies.

En novembre 2019, EMBRASSER directeur Doc McGhee a affirmé que tous les anciens membres du groupe avaient été contactés pour éventuellement participer à la dernière tournée du groupe.

Avant le « Fin de la route » lancement, Paul Stanley et Gène Simmons n’étaient pas très enthousiastes à l’idée d’une collaboration sur scène avec Vinnie Vincent. « À présent Vinnie, c’est une exception, et pour tant de raisons », Stanley Raconté Monde de la guitare. « Je dirais que ce n’est pas quelqu’un que je veux célébrer. »

Simmons a également sonné, expliquant qu' »il vaut la peine de dire que Vinnie a poursuivi le groupe et perdu 14 fois. Je ne suis pas ici pour jeter le calomnie. C’est un gars talentueux. C’est pourquoi il était dans le groupe. Mais est-ce que je dépendrais de lui pour monter sur scène et faire quelque chose ? Jamais. … Peut-il venir aux spectacles ? Bien sûr! N’importe qui peut. Mais sur scène ? Jamais. »

En avril 2018, Vincent rejoint Simmons au EMBRASSER bassiste/chanteur « Sauter » événement à Nashville, Tennessee. Il a déclaré plus tard dans une interview qu’il avait estimé que cela avait reçu « un accueil froid » et qu’il avait été « traité très indifféremment » par Gène a l’événement.



Interprètes du Creatures Fest (jusqu’à présent) ! Publié par Neil Davis le lundi 27 décembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).