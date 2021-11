Ace Frehley promeut la théorie du complot du « rituel satanique » d’Astroworld tout en offrant ses condoléances aux victimes

Original EMBRASSER guitariste As Frehley a partagé une théorie du complot infondée selon laquelle les décès à un Travis Scott concert plus tôt dans le mois faisaient partie d’un rituel satanique.

Le rappeur le 5 novembre s’est installé à son Astromonde l’événement a fait neuf morts et plusieurs autres se sont battus pour leur vie. Depuis lors, des dizaines de poursuites ont été déposées et de nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui s’est mal passé.

Le vendredi (12 novembre), As pris à son Facebook pour partager une photo de ce qui semble être son pied droit recouvert d’une chaussette arborant les mots « Pas aujourd’hui Satan », et il a inclus le message suivant : « En tournée avec [my daughter] Monique & [my girlfriend] Lara… En ce qui concerne ce qui s’est passé à Houston TX… Nos prières vont à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers lors du concert !… On dirait que c’était un « Rituel Satanique » qui a très mal tourné ! Ils seront l’enfer à payer !!! Pour tous ceux qui ont laissé ces enfants mourir ! Toutes les personnes de toutes confessions et religions devraient s’unir pour empêcher que cela ne se reproduise en Amérique ??… Que Dieu vous bénisse !!! »

La théorie du complot sur un lien entre Satan et ce qui s’est passé à Astromonde s’est répandu en ligne, avec quelques TIC Tac vidéos incluant le hashtag #SaveTheChildren, un QAnon théorie du complot qui allègue faussement que des célébrités et des politiciens dirigent un réseau de trafic sexuel d’enfants qui récolte le sang d’enfants dans le cadre de rituels sataniques. D’autres vidéos sur TIC Tac a affirmé que la scène, qui ressemblait à une croix à l’envers, a ouvert un « portail vers l’enfer ». « Le concert d’hier soir était un véritable rituel satanique et Scott n’a même pas cessé de jouer alors que les gens mouraient et que le chaos a éclaté », a Facebook poste dit. « 8 personnes ont été tuées à Travis Scott Astroworld Concert satanique », a déclaré un autre article.

« Si vous ne croyez pas qu’il n’y avait rien de démoniaque dans tout ce concert, vous êtes spirituellement aveugle et je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux », a écrit un homme dans un article sur TIC Tac qui a attiré plus d’un million de vues en une journée.

Dans Pierre roulanteL’article du 8 novembre intitulé « Satan, pas Travis Scott, est à blâmer pour la tragédie d’Astroworld, TikTok Geniuses Declare », le magazine a écrit en partie: « Les gens ont dit que la scène avait la forme d’une croix inversée menant à un portail vers l’enfer, qui, selon eux, était représenté par le décor en forme d’arc sur scène. Ils désignent également une chemise Scott portait au spectacle qui dépeint des figures humaines franchissant une porte et émergeant avec ce qui ressemble à des cornes comme preuve supplémentaire que Scott menait les fans en enfer et sacrifiait intentionnellement la vie des gens. »

Sans surprise, la théorie du complot « Satan » n’a aucun fondement crédible. Selon le Chronique de Houston, la police et les pompiers ont déclaré qu’une foule massive avait commencé à se diriger vers la scène vers 21 heures, laissant certains paniqués, luttant pour respirer ou sous les pieds, après leur chute. Une enquête criminelle sur l’incident est en cours, a rapporté l’Austin American-Statesman.

Il y a une semaine, Scott a publié une déclaration et une vidéo offrant ses condoléances aux proches des personnes décédées. « Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir », a-t-il tweeté. « Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé à Astromonde Festival. »



En tournée avec Monique & Lara…En ce qui concerne ce qui s’est passé à Houston TX…Nos prières ? aller à toutes les familles qui ont perdu… Publié par Ace Frehley le vendredi 12 novembre 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).