Ace Frehley travaille sur « Some Heavy Songs »

Original EMBRASSER guitariste As Frehley dit qu’il a collaboré avec son ami de longue date Peppy Castro sur « quelques chansons lourdes ».

Énergique aurait enseigné Frehley comment jouer de la guitare et déjà collaboré avec EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons en tant qu’auteur-compositeur et joué sur Frehley‘sable EMBRASSER leader Paul Stanleyles disques solo de.

Frehley a partagé l’actualité de ses dernières sessions en studio avec castro dans un Instagram post le 4 novembre. À l’époque, il a écrit: « J’ai enregistré toute la journée avec mon cher ami Peppy Castro…collaboré sur des chansons heavy !!! »

Plus tôt aujourd’hui, As a offert une mise à jour sur ses activités en studio, en écrivant: « J’ai enregistré toute la journée !!! Je pense à Noël et à la chance que j’ai d’avoir une liberté créative totale sur ma musique, et je suis très reconnaissant pour tous les cadeaux que Dieu m’a donné… J’oublie parfois à quel point je l’ai bien, et j’essaie d’agir humblement et d’être digne de mes talents et de ma situation, étant donné que j’ai grandi sans rien dans le Bronx ! »

En décembre dernier, Frehley Raconté Parler métal en direct qu’il commencerait à enregistrer son prochain album entièrement original plus tôt cette année. Le dossier sera le suivi de « Astronaute », qui a été publié en octobre 2018 via eOne. À l’époque, il a dit qu’il « écrivait depuis le début. De plus, j’ai des morceaux que j’ai déjà enregistrés que je dois revoir et décider s’ils ont une chance de les faire sur mon nouveau disque studio – [if they] doivent être réécrits ou [they’re] juste bien comme ils sont « , a-t-il expliqué. » Et j’ai des gens qui m’envoient constamment des idées de chansons… Donc, petit à petit, c’est un processus continu, et il évolue au fur et à mesure. «

Au début de l’année dernière, Frehley dit au Canada iHeart Radio qu’il n’avait « écrit que trois chansons environ » pour son prochain LP, et il a ajouté qu’elles n’étaient « pas terminées ». Il a dit : « Maintenant que je suis [living] sur la côte est [after moving to New Jersey from Southern California], mon ingénieur n’habite qu’à une heure de chez moi, Alex Salzman, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce dernier disque, et il a aussi beaucoup joué de la basse, donc ça va être encore plus facile, ‘Origines Vol. 3’ et la prochaine [original] enregistrer. »

Frehleyla dernière version de était « Origines Vol. 2 », la suite de sa collection 2016 de reprises qui ont inspiré l’ancien EMBRASSER guitariste.

« Origines Vol. 2 » versions de couverture en vedette de LES BEATLES‘ « Je suis en bas », VIOLET FONCÉ‘s « Space Truckin' », LED ZEPPELIN‘s « Bons moments mauvais moments », LES PIERRES QUI ROULENT‘ « Jumpin’ Jack Flash », LES COUPURES‘ « Lola » et L’EXPÉRIENCE JIMI HENDRIX‘s « Maniaco-dépression », entre autres. Une couverture du 1975 EMBRASSER régler « Elle » est également apparu comme une piste bonus. Invités sur le plateau inclus ASTUCE PAS CHER‘s Robin Sandre, Lita Ford et ancien EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons co-écrit deux morceaux sur « Astronaute », « Sans toi je ne suis rien » et « Vos désirs sont des ordres », dont ce dernier comporte également Simmonsjoue de la basse.



