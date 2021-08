Ace Turtle cordes dans Leo Burnett Orchard en tant que partenaire créatif de Lee

Le compte sera géré par le bureau de Bangalore de l’agence

La société de plate-forme omnicanale, Ace Turtle, a nommé Leo Burnett Orchard comme partenaire créatif de sa marque sous licence Lee. Leo Burnett Orchard renforcera le positionnement de marque de Lee chez Ace Turtle. Le compte sera géré par le bureau de Bangalore de l’agence.

« Nous sommes impatients d’intégrer Leo Burnett Orchard en tant que partenaire créatif dans notre parcours visant à faire de Lee la marque de denim la plus préférée du pays. Leo Burnett Orchard possède l’un des portefeuilles les plus appréciés de l’industrie créative. Cette nomination accélère et souligne l’importance de la réflexion stratégique, d’une solide compréhension des plateformes numériques et de l’approche créative », a déclaré Nitin Chhabra, PDG d’Ace Turtle.

Lee est une marque avec un fort héritage – les marques de denim ont toujours été considérées comme le reflet de la culture et du sentiment de l’époque actuelle, a déclaré Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie – Asie du Sud, Leo Burnett. « Ce partenariat nous donne l’opportunité de renforcer la marque grâce à des interventions culturelles pertinentes qui non seulement trouvent un écho auprès des jeunes, mais aident la marque à atteindre ses objectifs commerciaux. Nous sommes impatients d’utiliser notre approche créative et fondée sur des données pour créer une plate-forme qui sera pertinente pour les jeunes et aidera la marque à établir un lien fort avec son public », a-t-il ajouté.

« Les marques de denim ont toujours été représentatives de la rupture des stéréotypes et nous sommes impatients de construire un récit du nouvel âge pour la marque. Nous sommes convaincus que notre approche basée sur les données et la première plate-forme nous aidera à construire un récit engageant pour la marque et nous sommes impatients de travailler ensemble », a déclaré Gaurav Dudeja, vice-président exécutif et directeur national, Leo Burnett Orchard.

