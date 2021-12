Acelera la WiFi de casa con este routeur Huawei rebajado

Est-ce que la connexion de la maison à la mer est insoportablemente lenta o de sufrir cortes en tu Internet de forma continua? Eso es que necesitas un router mejor. Así que si te encuentras en une situation similaire o, tan solo, estás pensando en comprar un router nuevo, hoy te presentamos un potentísimo Huawei que, además, tiene un descuento de locos en la web de Amazon. Oui que tener un buen router no tiene porque ser caro.

No hay duda de que Huawei es una de las marcas de referencia en el mundo de la tecnología. No hay ningún tipo de producto que hagan mal y eso que tienen un catálogo extenso como pocos. Y por si no lo sabíais también son expertos en la fabricación de routeurs de primer nivel tal y como hoy os vamos a demostrar. Así que, si queréis saber más, ¡seguid leyendo!

Di adios a los cortes

El modelo del que estamos hablando es el Huawei B311-221, un router con el que podrás alcanzar velocidades de descarga hasta 4 veces más rápidas de lo habituel. Además su condición de aparato wireless y sus dimensions lo convierten en un imprescindible en tu casa, ya que podrás colocarlo en cualquier lugar con total comodidad.

Este gadget de Huawei está diseñado para poder exprimir al máximo la red 4G, así como un ancho de banda nada despreciable de 2,4 GHz, por lo que si lo que estás buscando es únicamente potencia, es B311-221 es lo que andabas buscando.

Pero claro, como os podéis imaginar, no es todo potencia. También nos ofrece otra serie de ventajas igual de jugosas como, por ejemplo, su amplio rango de acción. Oui que gracias a este router wifi de Huawei os podréis mantener conectados a Internet desde una distancia de 250 métros del propio appareil. Además, podréis conectar hasta 32 dispositivos de manera simultánea sin que se note prácticamente nada en la velocidad de conexión general. Así que por culpa de este router podremos, incluso, dejar de enfadarnos con el vecino cuando se connecte a nuestro WiFi. Como podéis comprobar estamos hablando de un gadget de primera clase que nos permite experimentar una velocidad como nunca antes habíamos probado. Aucune por nada las reseñas de los usuarios que ya lo han utilizado son tan positivas.

La mejor conexión al mejor precio

Pero, queridos amigos, aquí no acaban las sorpresas. Oui que como bien sabéis los que nos seguís día a día, en Topes de Gama somos adictos de todas esas ofertas que nos permiten ahorrar un buen pellizco. Por supuesto, en esta ocasión no es diferente y hemos conseguido encontrar une promoción especial que hará que la compra de este router sea aún más irrésistible.

Como muchas veces en el pasado, recurrimos a Amazon para toparnos con un increíble 40% de descuento con el que no ahorraremos un total de nada más y nada menos que 40 euros. De esta forma, el precio de venta definitivo de este producto se queda en bronzage solo 59 euros. Un chollazo con todas las letras que no podemos dejar pasar si queremos tener la mejor conexión en nuestra casa.