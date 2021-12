Acend devient le tout premier vainqueur de Valorant Champions

Valorant Champions 2021 s’est terminé avec l’équipe EMEA ascendante au-dessus de tout le monde.

Après presque deux semaines de bagarre entre les meilleures équipes Valorant du monde, Acend est passé au dessus de tout ; devenir le premier champion du monde Valorant ! Félicitations à Santeri « BONECOLD » Sassi, Mehmet Yagiz « cNed » Ipek, Vladyslav « Kiles » Shvets, Patryk « starxo » Kopczynsky et Aleksander « zeek » Zygmunt !

Acend était la deuxième équipe la plus forte d’Europe tout au long de la saison. N’étant battu que par Gambit Esports lors des qualifications Valorant Champions 2021. Malgré leurs bonnes performances, ils n’ont participé qu’une seule fois aux Playoffs EMEA cette année. Et ils ont quitté le Masters Berlin au premier tour des playoffs. Ainsi, même s’ils sont certainement forts, ils n’étaient pas une équipe que l’on pourrait qualifier de grands favoris.

Malgré cela, ils ont terminé à la première place du Groupe A ; battant Keyd Stars 2-1 et Team Envy 2-0, se qualifiant facilement pour les séries éliminatoires. Dans la seconde moitié de Champions, ils ont affronté Team Secret et Team Liquid ; les deux équipes qu’ils ont battues 2-0, réussissant même à empêcher leurs adversaires d’atteindre les deux chiffres sur le tableau de bord. En finale, ils ont dû battre les titans de l’EMEA Gambit Esports, qui a remporté le Major de Berlin en septembre et a eu une performance tout aussi dominante lors de leurs précédents matchs de playoffs et de phase de groupes.

Commencer fort à partir de Map One

Sur la première carte, Acend a commencé fort en remportant le pistolet et les tours bonus, et entamant une séquence de sept tours après avoir perdu le troisième tour. Ils ont terminé la première moitié du match avec une avance de 6 points, changeant de défense en toute confiance. Mais après l’échange, Ayaz « nAts » Akhmetsin de Gambit s’est intensifié, arrêtant toutes les infractions d’Acend avec ses excellents jeux Viper. À partir de cet élan, Gambit pourrait revenir, remportant finalement le premier match 13-11.

Après Breeze, place à l’Ascent, où les futurs Champions n’ont pas lâché prise. Même s’ils ont perdu la manche au pistolet, ils ont obtenu les 6 points suivants avec de belles performances du capitaine de l’équipe, BONECOLD. Gambit pourrait cependant réduire un peu l’écart, entrant en attaque avec seulement 2 points de retard. Cette fois-ci, Acend n’a pas laissé le miracle se produire, remportant 6 des 8 rounds de la seconde mi-temps, clôturant le match 13-7 et égalant la série.

domination russe

La carte trois nous a emmenés à Fracture, et elle pourrait être décrite en deux mots : domination russe. Gambit Esports voulait récupérer son avance et l’a repris de force à Acend. Ils ont remporté 11 des 12 premiers tours, sans faute à une occasion et sans laisser Acend prendre quoi que ce soit. Cela les a un peu frustrés, Zeek s’est même tué accidentellement avec son Raze Ultimate. Après le changement, Acend n’avait plus beaucoup de place pour travailler. Même s’ils ont doublé le nombre de leurs manches gagnées, Gambit a clôturé la troisième carte avec un score de 13-3.

Cela avait l’air sombre pour BONECOLD and co., mais ils n’étaient pas encore prêts à abandonner. Sur Icebox, ils ont remporté le pistolet et les tours bonus, puis ont perdu le troisième, mais ont rebondi en obtenant deux points de plus. Les équipes ont fait des allers-retours dans la première moitié de la carte glacée et ont fini par changer avec une autre avance de 2 points pour Acend. La seconde mi-temps était très similaire; seul Gambit avait maintenant le dessus, remportant les tours pistolet et bonus, et atteignant 10 points à la fin du 18e tour. Acend était cependant implacable et ils ont réussi à rattraper leur retard. Après l’égalité sur Icebox, les équipes n’ont pas pu décider du vainqueur, la série a donc dû passer en prolongation. Après une poussée stellaire et une défense très efficace dans les deux tours de prolongation, Acend a de nouveau égalé la série. C’était l’heure de la carte décisive.

Split est devenu le dernier champ de bataille de la saison 2021 de Valorant. Ici, Acend a de nouveau pris la tête et au septième tour, ils étaient en hausse de 6 points. Gambit n’était pas prêt à perdre le trophée, ils ont changé de camp et la dernière moitié de la série s’est terminée sur un score de 7-5. Acend a également remporté le pistolet et les tours bonus après le changement. Mais Gambit a ensuite pris de l’ampleur, remportant les trois tours suivants, ce qui signifiait qu’ils n’avaient qu’un point de retard. Mais BONECOLD et ses coéquipiers ont senti qu’il était temps de tout mettre fin à tout cela, et en entamant une séquence de 4 victoires consécutives, ils sont devenus les tout premiers champions Valorant.

Avec la fin des Champions Valorant 2021, il est temps de faire une pause dans l’excitation de l’esport Valorant. Le VCT revient au début de l’année prochaine avec beaucoup de changements, restez connectés pour plus de détails !