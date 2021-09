Acer Chromebook Spin 513, analyse et avis | La technologie

Acer, Lenovo et Asus sont les entreprises qui, même au-dessus de Google lui-même, maintiennent les Chromebooks en vie. Ce sont ces ordinateurs qui sont arrivés il y a quelques années avec un système Android qui voulait que nous utilisions des services cloud et qui, comme toujours, étaient à la traîne de Windows 10.

Nous n’étions peut-être pas prêts à l’époque mais maintenant que les réseaux Wi-Fi et LTE sont partout et que beaucoup d’entre nous ont des services centralisés dans le cloud, ces Chromebooks ont une seconde chance.

Et, en plus, le meilleur allié peut être un Qualcomm qui met le cœur de cette Acer Chromebook Spin 513 que nous examinons ci-dessous.

Acer Chromebook Spin 513Dimensions310 x 209,4 x 15,55 mm | 1,29 kgSystème d’exploitationChromeOSProcesseurSnapdragon 7c 8 cœurs 2,1 GHzMémoire RAM8 Go LPDDR4XStorage64 GoCarte graphiqueAdreno 618Taille de l’écran13,3″ Panneau IPS tactile | Résolution FullHD de 1 920 x 1 080 pixels Connectivité sans fil / réseauDonnées Wi-Fi ac / Bluetooth 5.0 3,5 mm A / VJack | USB-A 3.1 Gen 1 | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Prix Environ 370 euros sur Amazon

Acer Chromebook Spin 513 sections d’examen:

Portabilité maximale et prêt à l’emploi comme vous le souhaitez

Nous allons commencer l’analyse en parlant de design, car il est encore très important dans pratiquement tout type de produit.

Le Chromebook Spin 513 roule un corps dans lequel on voit du plastique, mais où l’aluminium constitue le pourcentage le plus élevé châssis. Cela donne un toucher soyeux et une sensation très premium.

La vérité est qu’au début, c’est choquant d’avoir ces sentiments sachant que c’est une équipe qui se vend à moins de 500 euros, mais la vérité est que c’est quelque chose de très bien reçu.

Sur le côté droit, nous avons l’un des USB-C que nous pouvons utiliser pour charger l’équipement, le bouton d’alimentation/verrouillage et le contrôle du volume. Oui, exactement comme sur un mobile. Et, comme nous le verrons, cet ordinateur portable partage beaucoup avec un mobile normal.

Sur le côté gauche, nous avons le reste des ports comme les autres USB-C, la prise casque ou l’USB-A. Je pense qu’un lecteur microSD aurait été génial comme on en trouve dans d’autres Chromebooks de la société, mais au quotidien, je n’ai pas manqué de ports. Aussi, j’apprécie que les deux USB-C soient séparés.

Si l’on retourne le matériel, on trouve deux haut-parleurs pas trop puissants, ainsi que des pieds en caoutchouc qui ancrent parfaitement le matériel sur une table.

Quelque chose que nous ne trouvons pas, ce sont les entrées et les sorties d’air. Nous sommes toujours confrontés à un processeur de téléphone portable qui ne chauffe pas au point de nécessiter une dissipation active et nous avons un cas similaire à celui que nous voyons dans le MacBook Air M1.

Le couvercle et les charnières sont de qualité, ils sont sobres et nous ne voyons que le logo Acer, également en métal, et le tampon “Chromebook”.

Ces charnières permettent de retourner l’écran transformer l’ordinateur en une sorte de tablette, on se retrouve donc face à un ordinateur convertible grâce à son écran tactile, mais on peut aussi laisser l’écran sous différents angles pour regarder des films sans avoir recours au clavier.

Comme je l’ai dit, dans la conception, cela ressemble à une équipe ronde étant donné que nous payons moins de 500 euros.

Ecran tactile et de qualité, bien qu’il me manque un peu plus de luminosité

L’écran est au niveau de la conception et nous avons une dalle IPS de 13,3″ avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels cela, la vérité, se comporte très bien à la fois pour travailler et pour regarder du contenu.

C’est un panneau qui a des cadres évidents sur les côtés, en haut et en bas et la vérité est que j’aurais aimé qu’Acer soit un peu plus agressif à cet égard, mais ils ne sont pas non plus hors de la moyenne et compte tenu du prix , ils ont raison .

Les charnières sont suffisamment solides pour maintenir l’inclinaison de l’écran souhaitée et je trouve l’expérience très bonne.

Les couleurs sont vives les angles de vision sont corrects pour une dalle IPS et la sensibilité tactile répond également. Lire des textes, écrire et regarder des séries, c’est bien, mais je dois dire deux ou trois choses.

L’une est une préférence personnelle, et c’est qu’il ne me semble pas que le format idéal pour un ordinateur portable qui n’est pas axé sur les jeux vidéo soit le 16: 9. Pour la productivité, je suis beaucoup plus reconnaissant pour un 16:10 ou un 3: 2.

Dans ce portable, il n’y a pas de bandes noires dans le contenu natif (presque toutes les séries grand public et vidéos YouTube), mais pour fonctionner cela ne semble pas optimal. C’est une préférence personnelle, oui.

Ce que j’aime le moins c’est la finition brillante et la faible brillance de la dalle. Je comprends qu’il doit avoir un verre de protection (qui est aussi du Gorilla Glass 3) en raison de sa nature tactile, mais cela signifie que dans certains environnements, des reflets gênants apparaissent très facilement.

Et, en plus, puisque la luminosité n’accompagne pas, la vérité est que cela rend le problème plus perceptible. Lors d’un voyage en AVE avec la lumière un peu compliqué, la vérité est que c’était un peu difficile pour moi de travailler.

Au bureau et à la maison, il est beaucoup plus facile d’éviter ce problème, mais dans un appareil conçu pour la mobilité, un éclat plus «tout-terrain» me manque.

Malgré tout, je pense que le panneau est de qualité et le son est celui typique que l’on trouve dans un portable de cette gamme de prix.

On a deux haut-parleurs en bas qui n’ont pas trop de puissance et qui grincent quand on tourne le volume au maximum. Pour une vidéo sporadique ils ne sont pas mauvais, ils sont conformes, mais si vous voulez voir du contenu et en profiter, il faudra brancher un casque.

Toujours prêt à l’action, comme un mobile

L’écran, à part la luminosité, et le design m’ont beaucoup plu, mais ce qui m’a vraiment intéressé quand j’ai pris le matériel c’est la performance avec sa puce ARM.

Jusqu’à cette année, nous avions surtout vu des Chromebook avec une puce Intel, mais maintenant, le Spin 514 avec Ryzen -analyse- et celui-ci avec le Snapdragon 7c sont arrivés.

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables très simples à utiliser basés sur le navigateur Chrome et largement utilisés dans les environnements académiques tels que les écoles ou les instituts.

C’est un SoC créé par Qualcomm avec l’Adreno 618 créer des équipes économiques, solvables, avec de la puissance au quotidien, performantes au niveau énergétique et qui ne nous désespèrent pas des ralentissements.

Et si, ChromeOS fonctionne de manière transparente avec une puce ARMComment pourrait-il en être autrement compte tenu de la nature du système d’exploitation.

Acer Chromebook Spin 513Geekbench 5 mono / multi539 | 1.601PC Mark7.2993D Mark Sling Shot Extreme1.766

Au niveau de la puissance, comme vous pouvez le voir sur les résultats, On parle d’une équipe qui se mesurerait avec un mobile bas milieu de gamme.

Cependant, comme nous vous le disons toujours, les chiffres ne font pas tout et l’expérience au quotidien est plutôt bonne. Nous avons un système qui, comme vous devez déjà le savoir, est une sorte d’Android comme dans celui que nous avons sur notre mobile (qui se réveille très vite du repos), mais dans un environnement de bureau.

Nous avons un dock avec des applications, un tiroir d’applications, des accès et des icônes que nous voyons sur les tablettes / mobiles Huawei, Samsung et Motorola lorsque nous activons le mode bureau … et tout ce dont nous avons besoin pour commencer à travailler.

Les applications Google sont installées dès le début, mais vous pourrez toujours télécharger plus d’applications depuis la boutique Google et via APK. C’est toujours Android et c’est un processus assez simple.

Avec la dernière version de ChromeOS, le système est extrêmement stable et il a une intégration avec mon mobile Pixel -analyse du Pixel 4a-, donc je peux voir les notifications et son état, ainsi que contrôler certains paramètres, depuis l’ordinateur lui-même sans avoir à prendre le mobile toutes les deux minutes.

Et il me semble que les performances en bureautique sont très bonnes, mais il y a quelque chose que je n’explique pas : le choix d’une mémoire eMMC.

Exporter des fichiers volumineux et ouvrir certaines applications est une tâche un peu lourde pour une mémoire qui a une vitesse de lecture et d’écriture très faible. Cette première génération de Snapdragon 7c possède une mémoire UFS 2.1 ou eMMC et Acer a opté pour la plus lente.

Vitesse d’action Écriture séquentielle113,15 Mo/s Lecture séquentielle42,08 Mo/s Écriture aléatoire1,08 Mo/s Lecture aléatoire 5,22 Mo/s Vitesse de copie mémoire6 Go/s

Et en plus d’être un stockage lent, nous n’avons que 64 Go que nous ne pouvons pas étendre à l’aide de microSD.

Je pense que le stockage pour la vitesse et la capacité est quelque chose qui doit être renouvelé pour les futures équipes. Et, en plus, j’aurais adoré un lecteur biométrique, même s’il semble que la reconnaissance faciale 2D arrivera tôt ou tard.

Quant à l’autonomie, nous avons une ‘batterie’ de 4 670 mAh ce qui, selon Acer, donne pour une autonomie de 14 heures.

Dans nos tests nous avons eu 13 heures de lecture vidéo avec la luminosité de la dalle à 50% et le Wi-Fi, ce qui n’est pas mal du tout.

En travaillant j’ai réussi à toucher 9 heures avec différentes applications ouvertes (Slack, Analytics, Gmail et Spotify, en plus de Chrome avec plusieurs onglets), donc je pense que cela fonctionne bien dans un environnement professionnel et éducatif.

La charge est une autre chanson, maintenant nous avons un adaptateur 45 W cela permet de charger 50% de la batterie en environ 50 minutes et cela jusqu’à 100% nous prend pratiquement deux heures et demie.

Acer le cloue au clavier, mais le pavé tactile a besoin d’un peu plus de précision

Je suis un amoureux des claviers et c’est une section que je considère fondamentale. Que ce soit pour travailler ou jouer, vous allez passer de très nombreuses heures à taper et nous avons besoin de quelque chose de précis et surtout de confortable.

Acer fait très bien les choses dans ses ordinateurs portables depuis un certain temps et ici, nous ne sommes pas confrontés à une exception. C’est un clavier très “MacBook” avec des touches carrées et avec une course courte qui, néanmoins, offre une très bonne réponse tactile et un son agréable.

Les sensations sont très bonnes, mais il faudra s’habituer à la répartition des touches de fonction puisque nous n’avons pas le ‘eñe’ imprimé sur les touches. Pour le reste, je pense que c’est un très bon clavier pour… enfin, pour ça, écrire des heures. Et oui c’est rétro-éclairé.

Le pavé tactile est une autre histoire. La taille est adéquate, mais la vérité est que la précision n’a pas semblé son point fort.

Il a une accélération que je n’ai pas pu supprimer et la précision, comme je le dis, n’est pas son point fort, ayant choisi plus d’une fois d’aller avec le doigt toucher le point de l’écran dont j’avais besoin.

C’est un point qu’il faut absolument améliorer face aux nouvelles générations.

Idéal pour la mobilité et vous vous sentirez chez vous si vous avez un Android

Bien qu’il ait ses engagements, comme un écran pas très lumineux, ne pas avoir de port microSD ou avoir une puissance qui peut décevoir beaucoup d’entre vous, surtout si vous comptez jouer à des jeux du Play Store, Je pense que ce Chromebook est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour le travail ou la rentrée.

Sa puce Qualcomm, comme je le dis, n’est pas la plus puissante, mais c’est une bête en matière d’efficacité énergétique et, en plus, elle permet d’avoir l’équipement toujours disponible dès que l’on ouvre le couvercle.

Pas d’attente, pas de chauffage, pas de ventilateurs qui jouent et cela fonctionne comme une tablette, mais avec l’avantage d’avoir un clavier et un pavé tactile.

De plus, le système est très bien conçu pour la mobilité tant qu’il y a une connexion internet disponible. Les applications répondent très bien et si vous travaillez avec la suite Google comme Docs, Gmail, Drive et Chrome, c’est une pure merveille.

L’Acer Spin 513 est un Chromebook puissant grâce à son processeur Snapdragon 7c toujours prêt à l’action grâce à un système très stable et rapide comme ChromeOS.

Les matériaux sont bons, c’est un équipement très léger Et si vous voulez un système simple et convivial et un appareil avec batterie au quotidien, c’est une très bonne option… tant que vous gardez à l’esprit que vous n’aurez pas la flexibilité qu’offre un ordinateur portable Windows.

Eh bien, pour l’instant, nous avons une équipe avec Qualcomm Snapdragon, mais il semble que nous verrons bientôt ces Google Pixel 6 Tensor sur d’autres appareils tels que les tablettes et les Chromebooks.