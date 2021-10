Acer dévoile de nouveaux Chromebooks avec une durabilité de qualité militaire et une prise en charge du Wi-Fi 6

Que souhaitez-vous savoir

Acer a dévoilé de nouveaux Chromebooks conçus pour le travail, l’école et le divertissement. Les nouveaux Chromebook Spin 514 et Chromebook Enterprise Spin 514 ont une conception convertible sans ventilateur. Le Chromebook 515 et le Chromebook Enterprise 515 d’Acer présentent un design haut de gamme associé à une « durabilité avancée ».

Acer a actualisé sa gamme de Chromebook avec le lancement de quatre nouveaux modèles dotés des derniers processeurs Intel et MediaTek, d’une connectivité Wi-Fi 6, d’une « technologie de vidéoconférence » et de conceptions durables.

Les modèles Acer Chromebook Spin 514 et Chromebook Spin Enterprise 514 ont un design convertible et disposent d’écrans FHD de 14 pouces. Ils sont alimentés par des processeurs Intel Core i7 jusqu’à 11e génération et utilisent une conception sans ventilateur qui les rend « idéal pour les espaces de travail partagés ».

Conçu pour la visioconférence en déplacement, le Chromebook propose une webcam Full HD MIPI avec un filtre en verre bleu et une technologie de réduction du bruit. Certaines des autres caractéristiques clés incluent une certification MIL-STD-810H, deux ports USB Type-C et DTS Audio. Le Chromebook Spin 514 d’Acer sera mis en vente en Amérique du Nord à partir de janvier 2022, à partir de 700 $.

Les Chromebook Acer 515 et Chromebook Enterprise 515 sont équipés d’écrans IPS FHD de 15,6 pouces et ont été conçus pour « réaliser des projets pour le travail, la maison et même le jeu ». Les deux modèles disposent de processeurs Intel Core i7 jusqu’à 11e génération avec des graphiques Intel Iris X, jusqu’à 512 Go de stockage PCIe NVMe et jusqu’à 16 Go de RAM.

Parmi les autres points forts, citons la durabilité US MIL-STD-810H, un capot supérieur en aluminium, un pavé tactile Corning Gorilla Glass, un clavier rétroéclairé et deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C. Contrairement aux trois autres modèles, le Chromebook Acer 515 ne sera pas vendu en Amérique du Nord. Il sera disponible dans la région EMEA plus tard ce mois-ci pour un prix de départ de 499 €.

Le nouveau Chromebook 514 d’Acer est un ultraportable alimenté par le processeur Kompanio 828 de MediaTek. Il ne pèse que 2,87 lb et utilise un dessus en aluminium qui offre une protection contre les bosses. Le Chromebook dispose d’un écran mat de 14 pouces avec des bordures étroites et une prise en charge multi-touch en option.

Vous disposez également d’un pavé tactile Corning Gorilla Glass, d’un clavier rétroéclairé, de ports audio DTS et de ports USB Type-C. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Acer affirme que le Chromebook 514 peut durer jusqu’à 15 heures avec une seule charge. Le Chromebook devrait être mis en vente en décembre, à partir de 400 $. Il sera positionné juste en dessous du Chromebook Spin 514 propulsé par Ryzen, qui est l’un des meilleurs Chromebooks de son segment.

L’Acer Chromebook Spin 314 est livré avec un écran tactile FHD IPS de 14 pouces avec des bordures de 0,24 pouces. Il est alimenté par les derniers processeurs Intel Core de 11e génération et promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Le Chromebook est également doté d’un pavé tactile OceanGlass unique, fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés en une texture semblable à du verre. Il sera disponible à l’achat en novembre à partir de 500 $.

