Acer lance quatre nouveaux Chromebooks dotés de la puissance Intel et MediaTek

Acer a annoncé quatre nouveaux Chromebooks, dont deux modèles Spin pour les télétravailleurs. Bien qu’Acer s’appuie principalement sur la puissance d’Intel, un modèle atterrit avec le SoC Kompanio 828 de MediaTek. Le prix commence à 399 $ pour le modèle de base du Chromebook 514.

Acer a lancé mercredi sa dernière vague de Chromebooks. Les quatre nouveaux modèles couvrent une large partie du marché, s’adressant aussi bien aux utilisateurs expérimentés qu’aux acheteurs à petit budget. Bien que les prix entre les modèles haut et arrière voient une oscillation d’environ 300 $, les Chromebooks se concentrent tous sur la fourniture d’installations de conférence accessibles à ceux qui travaillent encore à domicile.

Acer Chromebook 515 : le haut de gamme pour le bureau à domicile

La dernière série commence avec le Chromebook 515 haut de gamme. Conçu pour le bureau à domicile, ce modèle adhère à un format d’ordinateur portable plus traditionnel avec un écran 15,6 pouces 1 920 x 1 080. En interne, six options de processeur sans ventilateur vont de l’Intel Pentium Gold 7505 au plus puissant Core i7-1180G7. Jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage basé sur NVMe sont également facultatifs.

Le Chromebook 515 est assez lourd à 1,7 kg, mais il offre 10 heures d’autonomie et un indice de durabilité MIL-STD-810H. Wi-Fi 6, DTS Audio, haut-parleurs stéréo et un pavé tactile recouvert de verre Corning Gorilla complètent la liste des options. Les E/S incluent deux ports USB-C 3.2 Gen 2, HDMI et un emplacement pour carte microSD.

Le Chromebook Acer 515 sera mis en vente en Europe à partir d’octobre, à partir de 499 € (~ 577 $). Rien n’indique que ce modèle sera disponible en Amérique du Nord.

Acer Chromebook 514 : optimisé par MediaTek

Alternativement, le Chromebook 514 est un modèle plus compact de 1,3 kg avec un écran 14 pouces 1 920 x 1 080. Contrairement à ses frères et sœurs équipés d’Intel, le 514 utilise le SoC MediaTek Kompanio 828, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage eMMC. Ce combo donne au Chromebook 514 la meilleure autonomie de batterie de ses pairs, avec 15 heures revendiquées. Cette spécification devrait faire de ce modèle l’option préférée des guerriers de la route. La charge est également rapide. Acer affirme que le Chromebook 514 a besoin d’une demi-heure pour restaurer 50% de sa batterie.

Les autres subtilités incluent un clavier rétroéclairé, un pavé tactile Corning Gorilla Glass, deux ports USB-C, un port HDMI, un seul port USB-A et un emplacement pour carte microSD.

Le Chromebook Acer 514 arrive en Amérique du Nord en décembre et en Europe en novembre, au prix de 399 $/399 € assez abordable.

Acer Chromebook Spin 514 : un cabriolet percutant

Premier des nouveaux modèles Spin, le Chromebook Spin 514 nouvellement mis à niveau présente une conception de charnière à 360 degrés familière qui transforme l’appareil en tablette si nécessaire. Malgré sa flexibilité, le Chromebook dispose également d’un corps MIL-STD-810H grâce à sa construction en aluminium renforcée mais élégante.

Il porte un écran tactile IPS de 14 pouces 1 920 x 1 080 à l’avant, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 512 Go de stockage NVMe à l’intérieur. Acer offre également aux acheteurs cinq options de chipset, en plus du processeur Intel Core i7-1180G7 de 11e génération. Acer affirme que le Chromebook Spin 514 est bon pour 10 heures d’utilisation par charge. Notamment, il y a un manque flagrant d’options de chipset AMD Ryzen cette fois-ci.

Le Chromebook Spin 514 sera disponible en Amérique du Nord à partir de janvier 2022 et en Europe à partir d’octobre à partir de 699 $ / 799 €.

Acer Chromebook Spin 314 : pour les acheteurs à petit budget

Enfin, le Spin 314 complète les nouvelles offres de Chromebook d’Acer. Le convertible économique contient un écran de 14 pouces disponible avec un panneau de 1 366 x 768 ou 1 920 x 1 080. Les offres de processeurs sont limitées aux Pentium et aux Celerons, le Pentium Silver N6000 étant l’option disponible la plus rapide. Jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage eMMC sont également disponibles. La machine de 1,55 kg offre 10 heures d’autonomie, Wi-Fi 6, deux microphones et la prise en charge de DTS Audio.

L’Acer Chromebook Spin 314 sera également disponible en Amérique du Nord en décembre et en Europe en novembre, mais le prix est un peu plus élevé que prévu. Il démarre à 499 $/449 €, probablement en raison de son design convertible.