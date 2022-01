Acer lance trois nouveaux Chromebooks avec des processeurs Intel et Mediatek mis à jour

TL;DR

Acer a dévoilé trois nouveaux Chromebooks au CES 2022, actualisant son portefeuille existant de milieu de gamme et haut de gamme avec les dernières puces d’Intel et de Mediatek. Notamment, le modèle le plus puissant du trio est alimenté par le processeur Kompanio 1380 de Mediatek.

Bien que nous ayons vu plusieurs Chromebooks équipés de processeurs Mediatek jusqu’à présent, ils ont tous échangé leurs performances contre un prix inférieur, ciblant généralement le marché inférieur à 400 $. Le Chromebook Spin 513 d’Acer mis à jour semble être une exception et est parmi les premiers à adopter les processeurs orientés performances de Mediatek.

Acer Chromebook Spin 513 : une offre Mediatek premium

Comme son nom l’indique, le Spin 513 est l’offre Chromebook convertible d’Acer. À seulement 1,29 kg (~ 2,8 lb), c’est une machine plutôt légère – probablement aidé par le boîtier en aluminium, selon Acer, il est également classé MIL-STD 810H.

Dans notre examen du Spin 513 de l’année dernière, nous avons déploré la décision d’Acer d’inclure un écran 16:9 au lieu d’un rapport hauteur/largeur plus grand qui serait mieux adapté à la productivité. Cette fois-ci, nous obtenons un écran plus grand de 13,5 pouces, 3:2 avec une résolution de 2 256 x 1 504. C’est environ 18% d’espace vertical en plus par rapport à un écran 16:9 standard, selon Acer.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, cependant, la star de la série est le processeur du Spin 513. Compte tenu de sa position dans la série 1000, le Mediatek Kompanio 1380 devrait constituer une avancée significative par rapport aux Kompanio 828 et 500 des Chromebooks plus anciens. Ce dernier était particulièrement courant dans les modèles économiques jusqu’à récemment, y compris le très populaire Lenovo Chromebook Duet.

Notamment, c’est la première fois que nous entendons parler du Kompanio 1380. Mediatek a lancé l’année dernière les Kompanio 1200 et 1300T en tant que processeurs haut de gamme, mais nous n’avons vu aucun appareil utilisant ces puces. En supposant que le Kompanio 1380 possède le même héritage, il pourrait comporter des cœurs de performance Cortex-A78 et fournir des performances adéquates pour concurrencer les Chromebooks Intel et Qualcomm à prix similaire. En revanche, le Spin 513 est livré avec un dérisoire 32 Go de stockage eMMC sur le modèle de base et plafonne à 128 Go.

En ce qui concerne le prix, le Spin 513 n’est pas exactement économique, probablement en raison de la construction et des composants internes améliorés. Il sera mis en vente en juin 2022 aux États-Unis, à partir de 599 $. La disponibilité européenne commence plus tôt en avril, mais attendez-vous à débourser un minimum de 649 € (~ 735 $).

Acer Chromebook 315 : les affaires à petit prix

Les mises à jour d’Acer sur le Chromebook 315 axé sur les affaires ne sont pas aussi révolutionnaires, mais aident néanmoins à le mettre aux normes modernes. La résolution de l’écran est désormais de 1 920 x 1 080 dans l’ensemble et le stockage commence à 64 Go au lieu de 32 Go. Il existe également de nouvelles puces Intel Jasper Lake Celeron et Pentium parmi lesquelles choisir – une mise à niveau bienvenue par rapport aux processeurs Gemini Lake de l’ère 2018 trouvés dans les modèles de génération précédente.

Le Chromebook 315 dispose également d’une webcam grand angle « anti-flare » et de deux microphones. La société affirme que ces micros devraient être utiles pour la vidéoconférence. Sur le plan de la connectivité, vous disposez de deux ports USB-C Gen 2, d’un emplacement pour carte microSD et du Wi-Fi 6. Encore une fois, il ne dépasse que 128 Go de stockage eMMC et 8 Go de RAM LPDDR4X. Il est un peu lourd à 1,6 kg (~ 3,5 lb) mais comprend tout ce que vous attendez d’un ordinateur portable professionnel, y compris un pavé numérique dédié et un grand écran de 15,6 pouces.

Acer a fixé le prix du Chromebook 315 à un prix plutôt compétitif. Aux États-Unis, il commence à 299 $ et sera mis en vente plus tard ce mois-ci. Les clients européens devront attendre la fin du premier trimestre 2022 pour sa mise en vente à partir de 399 € (~ 452 $).

Acer Chromebook 314 : un clapet portable pour les étudiants

Acer affirme que le Chromebook 314 s’adresse directement aux étudiants. Sur le papier, il semble identique au Chromebook 315. Les deux principales exceptions sont le petit écran de 14 pouces et un clavier sans pavé numérique. Du côté positif, le facteur de forme plus petit signifie qu’il est plus léger que le Chromebook 315 à 1,45 kg (~ 3,2 lb). Il comprend également une paire d’enceintes DTS orientées vers le haut.

Le Chromebook 314 propose le même trio de processeurs Intel Jasper Lake que le 315, allant du Celeron N4500 à deux cœurs au Pentium Silver N6000 à quatre cœurs le plus haut de gamme. Les options de stockage et de mémoire semblent également identiques, avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 64 ou 128 Go de stockage eMMC. Il conserve également les deux microphones, la webcam réduisant les reflets et le slot microSD.

Le Chromebook 314 sera mis en vente en Amérique du Nord à partir de juin 2022 avec un prix de départ de 299 $. Le prix européen commence à 369 € (~ 418 $), avec une disponibilité prévue pour avril à la place.

