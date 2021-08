Acer pourrait lancer plusieurs téléviseurs intelligents HD et 4K en Inde

in

La pandémie de Covid-19 a eu des implications étranges sur les marques axées sur le consommateur. Alors que les fabricants de smartphones essaient de trouver plus de moyens de se rapprocher de vos postes de travail, les entreprises technologiques conventionnelles cherchent à prendre pied dans vos salons.

Nous avons récemment rencontré le directeur commercial d’Acer, Sudhir Goel, qui nous a présenté la vision de l’entreprise, la pénurie continue de puces et le nouveau purificateur d’air que l’entreprise avait lancé. Il a également parlé des nouveaux produits IoT que la société envisage de proposer, cependant, il n’a pas révélé que la société envisageait également d’ajouter des téléviseurs intelligents à son kitty.

Les gens de 91Mobiles nous ont couvert ici et ont signalé que la société de technologie taïwanaise pourrait lancer une multitude de téléviseurs LED intelligents allant de 32 pouces à 70 pouces d’écran d’ici le mois prochain.

Le rapport indique que ces téléviseurs seront fabriqués localement en Inde dans l’une des installations du sous-traitant Dixon. Selon le rapport, ces téléviseurs couvriront toute la gamme de prix à partir du budget HD-Ready jusqu’aux téléviseurs 4K premium.

Selon le rapport, étant donné que ces téléviseurs fonctionneront sur le système d’exploitation Android TV, ils prendront en charge diverses applications OTT de manière native et prendront également en charge le téléchargement d’applications à partir du Play Store. Les fonctionnalités de connectivité standard incluront Bluetooth, Wi-Fi, USB et HDMI seront présentes sur tous les téléviseurs, tandis que les téléviseurs premium seront dotés de fonctionnalités telles que Micro Dimming et Dolby Audio.

Alors que le rapport indique même que ces téléviseurs LED pourraient être vendus entre Rs. 20 000 à Rs. 70 000, nous avons contacté Acer pour obtenir des éclaircissements sur ce rapport et la marque a choisi de ne pas commenter pour le moment.

Analyse : Acer souhaite-t-il rendre la marque plus pertinente pour les consommateurs ?

S’il ne fait aucun doute que les fabricants de smartphones qui s’aventurent dans le segment des Smart TV ont du sens. Avec les produits et accessoires pour la maison intelligente, cela les aide non seulement à créer un écosystème connecté de produits qui peuvent communiquer entre eux.

En outre, ces marques de smartphones et de style de vie qui lancent des ordinateurs portables peuvent être considérées comme une décision motivée par la demande. Grâce à la pandémie, des termes tels que travail à distance et enseignement à distance sont devenus un élément essentiel de notre mode de vie et, par conséquent, ces marques font de leur mieux pour tirer le meilleur parti de cette opportunité.

De même, les marques technologiques de base comme Acer qui s’aventurent dans le segment des téléviseurs intelligents peuvent également être considérées comme une décision fondée sur la demande. Depuis que les gens sont obligés de rester à l’intérieur, la consommation de contenu en ligne a considérablement augmenté. Par conséquent, le passage de l’espace de travail au salon pourrait aider Acer à devenir une marque domestique.

Cependant, dans les deux scénarios, cela se résume à la qualité et au support après-vente. Si celles-ci ne sont pas gérées correctement, cette décision de s’aventurer dans des territoires inconnus peut se retourner contre elle et nuire à l’image de la marque et impacter également le cœur de métier.

